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خصائص مذهلة للزنجبيل

الخميس 04 أكتوبر 2018 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
خصائص مذهلة للزنجبيل



وكالات / سما /

تحيط بنا نباتات عديدة يمكنها أن تحسن صحتنا ومزاجنا، إلا أنه من الضروري مراجعة الطبيب قبل أن نستخدم هذه النباتات في العلاج، حفاظا على الصحة.

ويعتبر الزنجبيل أحد التوابل المفيدة جدا للصحة، ويستخدم في التغذية والعلاج على مدى قرون عديدة. ومن أهم خصائصه:

يحسن عملية الهضم: يعاني الكثير من الناس من سوء الهضم والنفخة، ما يسبب عدم الراحة وآلاما في البطن. والزنجبيل فعال جدا في تحسين عملية الهضم وتفريغ المعدة.

ينظم مستوى السكر في الدم ويخفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

يمنع الإصابة بمرض السكري.

يخفض آلام العضلات.

يخفض مستوى الكوليسترول في الدم.

مقاوم للعدوى والالتهابات، لأنه يحتوي على مادة جينجيرول التي تخفض خطر العدوى وتعالجها بفعالية، لأنها تحمي الجسم من الفيروسات والبكتيريا والتهابات الجهاز التنفسي.

يمنع الإصابة بالتهاب المفاصل ويعالجها. كما أنه يخفف آلام الحيض ويعالج الغثيان، إذ يكفي تناول 1-1.5 غرام من الزنجبيل يوميا لعلاج الغثيان الصباحي أو الناتج من العلاج الكيميائي.

يمنع الإصابة بالسرطان، لأنه يحتوي على مادة جينجيرول-6 الفعالة ضد السرطان.

#الزنجبيل

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