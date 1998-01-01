توقف تطبيق وموقع "إنستغرام" لحوالى ساعة حول العالم

وكالات / سما /

توقّف موقع وتطبيق مشاركة الصور ومقاطع الفيديو القصيرة، "إنستغرام"، حول العالم، صباح اليوم الأربعاء، لحوالى ساعة من الوقت.

ولم يستطع المستخدمون الدخول إلى التطبيق صباح اليوم، أو مشاركة صور جديدة.

وأبلغ أكثر من ألف مستخدم عن الخلل على "فيسبوك" نفسه. وعند محاولة الدخول إلى الموقع، وجد المستخدمون رسالةً تقول إنّ هناك مشكلة في الخوادم. قبل أن يعود التطبيق إلى العمل بعد حوالى ساعة.

ووصل وسم #instagramdown إلى قمة لائحة الأكثر تداولاً عالمياً على "تويتر"، إذ عبّر المستخدمون عن "خوفهم" من توقف التطبيق.

و"إنستغرام" تطبيق يملكه "فيسبوك" بعد الاستحواذ عليه عام 2012 مقابل مليار دولار.

ويأتي التوقف بعد أيام من إعلان "فيسبوك" عن خرق أمني سمح للقراصنة بالوصول إلى المعلومات الشخصية لنحو 50 مليون مستخدم. إذ تمكن القراصنة الإلكترونيون من الوصول إلى المعلومات الشخصية من تطبيقات ورموز خدمات طرف ثالث (tokens) التي تسمح بالاشتراك فيها باستخدام تسجيل الدخول على "فيسبوك"، مثل "تندر" و"ييلب" و"سبوتيفاي" و"إير بي إن بي" و"إنستغرام".

وتواجه الشبكة بعض المشاكل الداخليّة بعدما أعلن مؤسساها الرئيس التنفيذي للشركة، كيفن سيستروم، وكبير المسؤولين الفنيين فيها، مايك كريغر، استقالتهما من منصبيهما في شركة التواصل الاجتماعي، أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، قائلين إنّهما سيأخذان بعض الوقت "لاستكشاف فضولهما وإبداعهما مرّة أخرى".

وأمس الثلاثاء، أعلنت شركة "فيسبوك" عن تسمية آدم موسيري رئيساً جديداً لشبكة "إنستغرام". وموسيري هو أحد قدامى العاملين في الشبكة، إذ بدأ كمصمّم للمنتج عام 2008.