جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

توقف تطبيق وموقع "إنستغرام" لحوالى ساعة حول العالم

الخميس 04 أكتوبر 2018 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقف تطبيق وموقع "إنستغرام" لحوالى ساعة حول العالم



وكالات / سما /

توقّف موقع وتطبيق مشاركة الصور ومقاطع الفيديو القصيرة، "إنستغرام"، حول العالم، صباح اليوم الأربعاء، لحوالى ساعة من الوقت.

ولم يستطع المستخدمون الدخول إلى التطبيق صباح اليوم، أو مشاركة صور جديدة.

وأبلغ أكثر من ألف مستخدم عن الخلل على "فيسبوك" نفسه. وعند محاولة الدخول إلى الموقع، وجد المستخدمون رسالةً تقول إنّ هناك مشكلة في الخوادم. قبل أن يعود التطبيق إلى العمل بعد حوالى ساعة.

ووصل وسم #instagramdown إلى قمة لائحة الأكثر تداولاً عالمياً على "تويتر"، إذ عبّر المستخدمون عن "خوفهم" من توقف التطبيق.

و"إنستغرام" تطبيق يملكه "فيسبوك" بعد الاستحواذ عليه عام 2012 مقابل مليار دولار.

ويأتي التوقف بعد أيام من إعلان "فيسبوك" عن خرق أمني سمح للقراصنة بالوصول إلى المعلومات الشخصية لنحو 50 مليون مستخدم. إذ تمكن القراصنة الإلكترونيون من الوصول إلى المعلومات الشخصية من تطبيقات ورموز خدمات طرف ثالث (tokens) التي تسمح بالاشتراك فيها باستخدام تسجيل الدخول على "فيسبوك"، مثل "تندر" و"ييلب" و"سبوتيفاي" و"إير بي إن بي" و"إنستغرام".

وتواجه الشبكة بعض المشاكل الداخليّة بعدما أعلن مؤسساها الرئيس التنفيذي للشركة، كيفن سيستروم، وكبير المسؤولين الفنيين فيها، مايك كريغر، استقالتهما من منصبيهما في شركة التواصل الاجتماعي، أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، قائلين إنّهما سيأخذان بعض الوقت "لاستكشاف فضولهما وإبداعهما مرّة أخرى".

وأمس الثلاثاء، أعلنت شركة "فيسبوك" عن تسمية آدم موسيري رئيساً جديداً لشبكة "إنستغرام". وموسيري هو أحد قدامى العاملين في الشبكة، إذ بدأ كمصمّم للمنتج عام 2008.

#إنستغرام #تطبيق

أخبار ذات صلة

1-947168

ميزة "مهمة" من تطبيق إنستغرام

واتس اب - ارشيف

تعطل خدمات تطبيق "واتس آب" في أغلب دول العالم

للمرة الأولى..."سناب شات" ينسخ ميزة "إنستغرام"

thumb (3)

ماذا تعني إضافة ميزة Stop Motion إلى قصص "إنستغرام"؟

thumb (4)

بفضل "إنستغرام".. موائد رمضان برونق مختلف

thumb

"إنستغرام" يستخدم الذكاء الاصطناعي لحذف التعليقات

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة حول عملية "بركان".. خطط لحجز رهائن وهذا ما جعله ينسحب

نتنياهو لوزراء الكابينت : نستعد لشن عملية عسكرية بغزة

شاهد..اختفاء خاشقجي يحل عقدة لسان يعقوبيان فتبوح بما أخفته عن "احتجاز الحريري"

﻿مصر تنتظر رد فتح وحماس على مقترحات المصالحة المعدّلة وترتب لجولة حوار جديدة

غزة: 3 آلاف مواطن بينهم جامعيون يتقدمون لوظيفة "عامل في مخبز"

وفاة طالب من غزة بحادث سير في روسيا

بسبب خاشقجي.. سجال حاد بين غادة عويس ومنتهى الرمحي

الأخبار الرئيسية

العالول

العالول: مستمرون بجهودنا لإنهاء الانقسام البغيض واستعادة حماس لمربع المشروع الوطني

منفذي عملية بركان

مصدر اسرائيلي : منفذ عملية "بركان" وثق عمليته بتسجيل مصور على غرار "داعش"

وزير إسرائيلي: نحتاج تصحيح كبير وسريع في السياسة الأمنية لتعزيز الردع

مسيرة

بالصور.. اصابات بالرصاص الحى جراء قمع الاحتلال المشاركين في فعاليات المسير البحري شمال القطاع

ارشيفية

جنرال إسرائيلي: الجيش لا يمكنه الانتصار في حرب البالونات و من الصواب التحدث مع حماس