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مايكروسوفت تنضم لسوق سماعات الرأس بإطلاقها Surface Headphones

الخميس 04 أكتوبر 2018 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مايكروسوفت تنضم لسوق سماعات الرأس بإطلاقها Surface Headphones



وكالات / سما /

ربما كان دخول مايكروسوفت إلى سوق سماعات الرأس منتظرًا خاصة وأن أغلب الشركات الكبر دخلته، لذلك فالأمر ليس غريبًا كثيرًا. فقد أعلنت الشركة عن سماعات الرأس Surface Headphones العازلة للضوضاء والتي تقدم وضوح عالي بالصوت.

وتعمل السماعة لاسلكيًا، ويمكن التحكم بمستوى الصوت والعزل عن طريق دائرتي التحكم على جانبي السماعة، وهو ما يجعل التحكم بها سهل وكذلك دون الحاجة لوجود أزرار إضافية بالتصميم.

وتتمتع السماعة بتقنية التوقف التلقائي عند نزعها عن الرأس على طريقة ما قدمته سامسونج مع سماعتها Y500 بالشراكة مع AKG.

كما تدعم Surface Headphones المساعد الصوتي كورتانا الخاص بمايكروسوفت، بالإضافة إلى إمكانية الرد على المكالمات بكل سهولة.

ويمكن القول أن ما يميز السماعة أكثر، هو احتوائها على بطارية يمكنها العمل حتى 15 ساعة متواصلة ويمكن شحنها عبر خاصية الشحن السريع بنحو ساعتين بفضل وجود منفذ USB-C.

على الجانب الأخر، فإن سعر السماعة يبدو مرتفع بوصوله إلى 349$، كما أنها تأتي باللون الرمادي الفاتح.

#مايكروسوفت

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