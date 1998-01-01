جلجولية: استمرار الإضراب في الثانوية احتجاجا على العنف

وكالات

يتواصل الإضراب الاحتجاجي في مدرسة دار التربية والتعليم الثانوية بقرية جلجولية، لليوم الثاني على التوالي، في أعقاب الشجار الذي شهدته المدرسة، أول من أمس الثلاثاء، وأسفر عن إصابة 5 طلاب بجروح متفاوتة.

وسادت جلجولية أجواء من القلق والاستنكار بسبب ما حدث في المدرسة بين الطلاب، والاعتداء على سيارة ومنزل مديرة المدرسة، مؤخرا، وإطلاق نار على طالب في شباط/ فبراير الماضي.

وناشد معلمو المدرسة وإدارتها كافة الجهات ذات الصلة توفير الحلول المناسبة لاجتثاث العنف بأشكاله المختلفة، مؤكدين عدم العودة للتدريس دون إيجاد حل جذري للعنف حيث بات الخطر يحيط بحياتهم وحياة الطلاب.

وفرضت محكمة الصلح في بيتح تكفا، أمس، على 4 طلاب الحبس المنزلي لمدة 5 أيام بشروط مقيدة، وذلك بعد أن نسبت إليهم الشرطة شبهات بالضلوع في الشجار وطعن طلاب آخرين في المدرسة.

يذكر أنه احتجاجا على الشجار والعنف في المدرسة ساد الإضراب الشامل في ثانوية دار التربية والتعليم في جلجولية، أمس، واستمر اليوم بموجب قرار أصدره المجلس المحلي ومنظمة المعلمين.