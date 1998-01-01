جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

جلجولية: استمرار الإضراب في الثانوية احتجاجا على العنف

الخميس 04 أكتوبر 2018 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جلجولية: استمرار الإضراب في الثانوية احتجاجا على العنف



وكالات

يتواصل الإضراب الاحتجاجي في مدرسة دار التربية والتعليم الثانوية بقرية جلجولية، لليوم الثاني على التوالي، في أعقاب الشجار الذي شهدته المدرسة، أول من أمس الثلاثاء، وأسفر عن إصابة 5 طلاب بجروح متفاوتة.

وسادت جلجولية أجواء من القلق والاستنكار بسبب ما حدث في المدرسة بين الطلاب، والاعتداء على سيارة ومنزل مديرة المدرسة، مؤخرا، وإطلاق نار على طالب في شباط/ فبراير الماضي.

وناشد معلمو المدرسة وإدارتها كافة الجهات ذات الصلة توفير الحلول المناسبة لاجتثاث العنف بأشكاله المختلفة، مؤكدين عدم العودة للتدريس دون إيجاد حل جذري للعنف حيث بات الخطر يحيط بحياتهم وحياة الطلاب.

وفرضت محكمة الصلح في بيتح تكفا، أمس، على 4 طلاب الحبس المنزلي لمدة 5 أيام بشروط مقيدة، وذلك بعد أن نسبت إليهم الشرطة شبهات بالضلوع في الشجار وطعن طلاب آخرين في المدرسة.

يذكر أنه احتجاجا على الشجار والعنف في المدرسة ساد الإضراب الشامل في ثانوية دار التربية والتعليم في جلجولية، أمس، واستمر اليوم بموجب قرار أصدره المجلس المحلي ومنظمة المعلمين.

أخبار ذات صلة

هدم منازل الفلسطينيين جلجوليا - ارشيف

الاحتلال يهدم منزلين في جلجولية

جبارين

جبارين: الإضراب رسالة لرفض التمييز ضد الجمهور العربي

فارس : رد إدارة السجون كان مقترحا سابقا قبل بدء الإضراب والأسرى ردوا عليه بالرفض آنذاك

فارس : رد إدارة السجون كان مقترحا سابقا قبل بدء الإضراب والأسرى ردوا عليه بالرفض آنذاك

استقالات متوالية فى قطاع الثقافة بالإسكندرية احتجاجا على حرم المحافظ

الأوضاع الإنسانية في غزة تتفاقم بفعل أحداث مصر ..الفلسطينيون العالقون في مطار القاهرة يعلنون الإضراب

الأوضاع الإنسانية في غزة تتفاقم بفعل أحداث مصر ..الفلسطينيون العالقون في مطار القاهرة يعلنون الإضراب عن الطعام

البرلمان الأوروبي: على مصر إنهاء «العنف» والبدء في المصالحة

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة حول عملية "بركان".. خطط لحجز رهائن وهذا ما جعله ينسحب

نتنياهو لوزراء الكابينت : نستعد لشن عملية عسكرية بغزة

شاهد..اختفاء خاشقجي يحل عقدة لسان يعقوبيان فتبوح بما أخفته عن "احتجاز الحريري"

﻿مصر تنتظر رد فتح وحماس على مقترحات المصالحة المعدّلة وترتب لجولة حوار جديدة

غزة: 3 آلاف مواطن بينهم جامعيون يتقدمون لوظيفة "عامل في مخبز"

وفاة طالب من غزة بحادث سير في روسيا

بسبب خاشقجي.. سجال حاد بين غادة عويس ومنتهى الرمحي

الأخبار الرئيسية

العالول

العالول: مستمرون بجهودنا لإنهاء الانقسام البغيض واستعادة حماس لمربع المشروع الوطني

منفذي عملية بركان

مصدر اسرائيلي : منفذ عملية "بركان" وثق عمليته بتسجيل مصور على غرار "داعش"

وزير إسرائيلي: نحتاج تصحيح كبير وسريع في السياسة الأمنية لتعزيز الردع

مسيرة

بالصور.. اصابات بالرصاص الحى جراء قمع الاحتلال المشاركين في فعاليات المسير البحري شمال القطاع

ارشيفية

جنرال إسرائيلي: الجيش لا يمكنه الانتصار في حرب البالونات و من الصواب التحدث مع حماس