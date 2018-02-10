صور..ماكياج العيون الملون مع حبّات الستراس على عرش الموضة

وكالات / سما /

يواصل أسبوع الموضة الباريسي إطلاقه لصيحات جديدة وعصرية ضمن عروض الأزياء لأهم المصممين وأبرز الماركات العالمية، ومع كل تشكيلة تبرز أساليب جديدة في عالم الماكياج كانت آخرها في عرض فالنتينو.



أطلقت دار فالنتينو مجموعتها للأزياء الجاهزة معتمدةً أجمل الألوان الحيوية والصارخة بالإضافة إلى الأقمشة البرّاقة والمزخرفة، وعرفت كيف تكمل عرضها من خلال استكمال إطلالات العارضات بماكياج عيون ملون مع حبّات الستراس.



يسيطر الماكياج الملوّن بشكل كبير على الموضة وهو يخترق دائماً عروض الأزياء ضمن أسابيع الموضة كونه يزداد رواجاً موسماً بعد موسم، وها هو اليوم يجتاح عرض فالنتينو مترافقاً بحبات الستراس للمسة جريئة وحيوية.



اتسم الماكياج بأسلوب السموكي الملوّن والمسحوب مزيّناً بحبات الستراس التي باتت تستحوذ اليوم على جزء كبير من الموضة، استوحي من هذه الصور واعتمدي ماكياج عيون ساحر وجريء لتسطعي كالنجمة بلوك لا مثيل له!