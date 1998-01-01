كيف تجددي الحياة الزوجية مع زوجك؟

وكالات / سما /

تقع العديد من العلاقات الزوجية في فخ التعاسة والروتين، وذلك بسبب الضغوطات اليومية الكبيرة التي تتعرض لها، ومن هنا إن كنت تشعرين بأن زوجك لم يعد يحبك، عليك أن تجددي علاقتك به بهذه الطرق:



- أنظري الى علاقتكما، ولاحظي ما هي العوامل التي تؤدي الى فشلها أو التي تسبب الفتور بينكما، فتكون هذه نقطة الانطلاق في تحسين العلاقة الزوجية.



- إن كان زوجك قد أشار إليك عدة مرات حول أمور تزعجه، عليك التوقف عن القيام بها، فانطلاقاً من تغيّرك أنت سيتغيّر بدوره وسيعود كما كان في الماضي.

- مع الفتور العاطفي التي تمر به علاقتك مع زوجك، من المهم أن تفكري ما هي الأمور التي كانت تجذبه اليك في الماضي، وأكثر الأشياء التي كان يحبها وقومي بها من جديد.



- لا تجادلي زوجك كثيراً في نظريات لست خبيرة بها لأن هذا الأمر سيجعله يسأم من التحدث اليك، بل أظهري له أنك مهتمة بحديثه وتريدين التعلم منه ومما يقوله وهذه الأمور عادة تفرح قلب الرجال.



- لا تيأسي بتاتاً إن وجدت أن علاقتكما بدأت تتزعزع، بل على العكس بادري الى التحدث مع زوجك حول الأمور التي ترينها خاطئة فالحوار هو من أسس الحياة الزوجية الناجحة وبذلك تستطيعين بناء كل ما هدم بينكما.



- إقضي الكثير من الوقت مع زوجك كلما استطعت وحاولي أن تفرحيه بالأمور التي تقومين بها، وحضري له العشاء الرومانسي على صوت موسيقى خافتة فالرجال يحبون المفاجآت.