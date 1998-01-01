جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. هو وهي

الشتائم لا تجعل منك فتاة مميزة

الأربعاء 03 أكتوبر 2018 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشتائم لا تجعل منك فتاة مميزة



وكالات / سما /

أثرت وسائل التواصل الاجتماعي في طريقة كلام الكثيرين، تنتقل المفردات الجديدة كالعدوى بين الناس، وبعضها يكون بذيئًا، وبعضها غريبًا، وما كان مرفوضا يتحول بالتدريج إلى عادي ومنتشر.

تكثر الشتائم على الإنترنت لغياب الرقابة والخوف، ولأن الدراسات الحديثة أثبتت أن الإنسان من خلف الشاشات وعبر لوحة المفاتيح يكون أجرأ، وليست بالضرورة جرأة جيدة وإنما تهور أحمق، وعدم مراعاة لأقدار الناس في كثير من الأحيان.

من وراء الشاشات يتحول الناس لمجرد أسماء وكلمات، فتغيب الفروق الهامة التي تولد الاحترام، فيتجرأ الصغير على الكبير، والجاهل على العالم، ويكتسب البعض شهرتهم ومتابعيهم من بذاءاتهم، مما قد يجعل هذا السلوك مرغوبا مع الأسف.

مهما انتشرت الألفاظ البذيئة ، واقتحمت الشتائم لغة الحوار اليومي، فلا تستخدميها، وحافظي على لسانك وقلبك وصورتك مشرقة أنيقة عذبة، فرب كلمة تهوي بصاحبها في النار سبعين خريفا، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده.

وإذا كانت البذاءة تقلل من الجميع، فإنها في حق الفتاة أبشع، فالأنثى تتميز بقدرتها الكلامية الفائقة، وتستطيع التعبير عن نفسها – غالبا- أفضل من الرجل، ولها مهارات واسعة للتنفيس عن غضبها واستيائها من مجرد إطلاق الشتائم والتدني في الألفاظ كالحمقى.

الأنوثة نقاء ورقة وازدهار لمعاني الطيبة والرقي، فكيف تقبل فتاة أن تستخدم الألفاظ البذيئة في كلامها، في ضيقها ومرحها، وكأنها بذلك تصبح فتاة جريئة مميزة واثقة بنفسها، والحقيقة أن العكس هو الذي يحدث، حتى وإن أبدى لها المقربون سعادتهم بطريقتها، فإن الفطرة السليمة تنفر منها، ويتقيها الكثيرون ليس حبا واحتراما وإنما لفحشها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ". رواه البخاري، وفي بعض الروايات: اتقاء ألسنتهم.

وقال: " إِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ". رواه الترمذي وصححه الألباني.

#الشتائم #فتاة

أخبار ذات صلة

2017-636331277867140592-714_608x403

أفعال تجعل منك أسوأ زوجة !

الازواج

أفعال تجعل زوجك لا يمل منك إطلاقاً !

الرجل

هذه التصرفات تجعل زوجك ينفر منك

هذه الأمور تجعل زواجك ناجحا

4 أسباب تجعل العزوبية نعمة

2016-635958530518896918-889_608x403

طرق إغراء تجعل زوجك غير قادر على مقاومتك!

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة حول عملية "بركان".. خطط لحجز رهائن وهذا ما جعله ينسحب

نتنياهو لوزراء الكابينت : نستعد لشن عملية عسكرية بغزة

شاهد..اختفاء خاشقجي يحل عقدة لسان يعقوبيان فتبوح بما أخفته عن "احتجاز الحريري"

﻿مصر تنتظر رد فتح وحماس على مقترحات المصالحة المعدّلة وترتب لجولة حوار جديدة

غزة: 3 آلاف مواطن بينهم جامعيون يتقدمون لوظيفة "عامل في مخبز"

وفاة طالب من غزة بحادث سير في روسيا

بسبب خاشقجي.. سجال حاد بين غادة عويس ومنتهى الرمحي

الأخبار الرئيسية

العالول

العالول: مستمرون بجهودنا لإنهاء الانقسام البغيض واستعادة حماس لمربع المشروع الوطني

منفذي عملية بركان

مصدر اسرائيلي : منفذ عملية "بركان" وثق عمليته بتسجيل مصور على غرار "داعش"

وزير إسرائيلي: نحتاج تصحيح كبير وسريع في السياسة الأمنية لتعزيز الردع

مسيرة

بالصور.. اصابات بالرصاص الحى جراء قمع الاحتلال المشاركين في فعاليات المسير البحري شمال القطاع

ارشيفية

جنرال إسرائيلي: الجيش لا يمكنه الانتصار في حرب البالونات و من الصواب التحدث مع حماس