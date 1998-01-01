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آيتن عامر تكشف السبب "الغريب" لعدم حضورها مهرجان الجونة!

الأربعاء 03 أكتوبر 2018 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
آيتن عامر تكشف السبب "الغريب" لعدم حضورها مهرجان الجونة!



وكالات / سما /

كشفت الممثلة المصرية آيتن عامر عن أنها لم تحضر فعاليات مهرجان الجونة بسبب زيادة وزنها الكبيرة بعد الحمل، إذ زادت 25 كيلوغراما ولم تخسر منها سوى 5 فقط، وأمامها مشوار طويل للعودة إلى وزنها الطبيعي.

وأكدت أنها لا تريد العودة للفعاليات الفنية خوفًا من انتقادات الجمهور اللاذعة بسبب زيادة وزنها، لافتة إلى أن النجوم أصبحوا يتعرضون للكثير من الشتائم والألفاظ الجارحة والسخرية بشكل مؤذ، بحسب موقع دنيا الوطن.

كما كشفت الفنانة المصرية لأول مرة سبب إخفائها خبر حملها بطفلها الثاني يوسف وعدم الإعلان عنه إلا بعد ولادته، موضحة أنها كانت مرتبطة بعدة أعمال عند معرفتها بأنها حامل وخافت من التأثير على التصوير بأي عمل.

وقالت في لقاء إذاعي إنها لم تكن ترغب أيضًا في أن يترك الناس ما تقدمه من شخصيات مختلفة ويركزون مع حملها، مضيفة أن الأمر كذلك خاص جدًا وشخصي ولا يخص أحدا سواها وزوجها وأسرتها ولن يفيد الناس بشيء.

ونفت آيتن عامر أنها رفضت إعلان الخبر خوفًا من الحسد كما تردد، مشيرة إلى أنها تعشق الخصوصية ولا تفضل مشاركة جمهورها كل تفاصيل حياتها مثل بعض النجوم.

#آيتن عامر #مهرجان الجونة

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