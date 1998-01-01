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غضب على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب صورة عمرو دياب وآل الشيخ

الأربعاء 03 أكتوبر 2018 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
غضب على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب صورة عمرو دياب وآل الشيخ



وكالات / سما /

انتقادات واسعة واجهها المطرب المصري عمرو دياب بعد نشره صورا تجمعه برئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ على موقع انستغرام.

ونشر عمرو دياب عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام) صورة تجمعه بآل الشيخ، وعلق عليها "في زيارة لحبيبي أبو ناصر للاطمئنان عليه"، فيما أغلق التعليقات على الصورة.

وأغلق دياب إمكانية التعليق على الصورة من متابعيه، خوفا من التعرض لهجوم من قبلهم بسبب نشرها.

لم يكتف عمرو دياب بنشر صورته مع آل الشيخ بل نشر صورة أخرى تجمعه بحسام البدري، رئيس نادي "بيراميدز" المملوك للمستشار السعودي، ما أغضب جمهور النادي الأهلي المصري.

وطالب عدد من مشجعي النادي الأهلي بمقاطعة الألبوم الجديد الذي أطلقه دياب، باعتباره يقصد الإساءة للنادي، ويعلن الوقوف بجانب المستشار السعودي في الخلاف الأخير الذي نشب بينه وبين النادي.

وتعاون دياب مع اَل الشيخ خلال ألبومه الجديد، من خلال كتابة أغنيات "الساحر" و"هدد".

ووصلت الخلافات بين آل الشيخ والنادي الأهلي المصري إلى حد إعلان الأول سحب استثماراته في مصر، بعد الهتافات المسيئة التي أطلقها جمهور النادي خلال مباراة الفريق، في مواجهة نادي هورويا الغيني في الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأفريقي.

ويرى الكثيرون من مشجعي كرة القدم المصريين أن آل الشيخ حاول السيطرة على الرياضة المصرية من خلال دفع أموال للأندية واللاعبين.

#غضب #عمرو دياب #تركي آل الشيخ

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