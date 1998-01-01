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غرامة بسبعين مليون دولار على أشهر ممثلة في الصين

الأربعاء 03 أكتوبر 2018 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
غرامة بسبعين مليون دولار على أشهر ممثلة في الصين



وكالات / سما /

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الأربعاء أن سلطات الضرائب في الصين فرضت غرامة تزيد عن 479 مليون يوان (69.74 مليون دولار) بسبب التهرب الضريبي على نجمة الأفلام الأشهر في الصين “فان بينغ بينغ” وأمرتها برد ضرائب تزيد عن 255 مليون يوان.

وظهرت فان في فيلمي (المجهولون) “إكس من” و(الرجل الحديدي) “أيرون مان” اللذين يتابعهما أكثر من 62 مليون شخص على الإنترنت في الصين. وتوارت فان عن الأنظار في يونيو/ حزيران الماضي وسط أنباء عن أنها تخضع لتحقيق في تهرب ضريبي من صناعة السينما.

وأثار اختفاؤها تكهنات في الصين بخصوص مصيرها، من بينها أنباء عن احتجازها.

وأضافت شينخوا أن مكتب الضرائب في مقاطعة جيانغسو سلم قراراته إلى فان يوم الأحد.

ولم يصدر تعليق على الفور من الممثلة الصينية أو أحد ممثليها.

#غرامة #الضرائب #فان بينغ بينغ

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