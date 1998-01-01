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علماء يحذرون من خطر "شقاء الطفولة" على القدرات العقلية!

الأربعاء 03 أكتوبر 2018 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
علماء يحذرون من خطر "شقاء الطفولة" على القدرات العقلية!



وكالات / سما /

اكتشف علماء من المعهد الوطني للصحة العقلية في التشيك العلاقة بين الطفولة الصعبة والوظائف الإدراكية في شيخوخة البشر.

وذكرت مجلة "Neurology"، أن الباحثين حللوا بيانات 20 ألف أوروبي بعمر 71 سنة، من 16 دولة، اختبرت وظائفهم المعرفية باستخدام مفردات واختبارات خاصة بالذاكرة والقدرات المعرفية.

وبينت النتائج أن 844 شخصا أظهروا أسوأ معدلات في اختبار القدرات المعرفية، واتضح أنهم ممن عاشوا طفولة فقيرة وصعبة للغاية.

وهكذا أظهر العلماء الآثار المدمرة للطفولة الفقيرة وأضرارها على المدى الطويل في مستقبل الفقراء. ووفقا لهم، يجب تطبيق أساليب الحماية من التدهور المعرفي لدى البشر في سن مبكرة.

#علماء #شقاء الطفولة

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