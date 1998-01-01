5 نصائح لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي أثناء مرحلة الانفصال

وكالات / سما /

لا أحد ينكر أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت جزءًا من حياتنا، وأن هذا العالم الافتراضي أصبح انعكاسًا كبيرًا لعالمنا الحقيقي، لذلك ستجد له دور في كل مراحل حياتك والأزمات التي تمر بها، وحتى الأحداث السعيدة التي تمر عليك، كل أحداث حياتك ستجد لها انعكاسا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

واليوم سنتحدث عن كيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي عند الانفصال، حتى لا تقع في الأخطاء الأكثر شيوعا في هذه المرحلة.



– توقف عن مراقبة الحبيب السابق:

الـ Stalking، أي التعقب ومراقبة تحركات شخص، أصبحت الآن أكثر المصطلحات المنتشرة على السوشيال ميديا، حيث يقوم شخص معجب بأحد مثلا بتعقبه على السوشيال ميديا ومراقبة كل أفعاله.

ولكن يجب عدم القيام بهذه الخطوة مع الحبيب السابق، فتعقبك له سيجعل مهمة إخراجه من حياتك وتجاوز المشكلة أمر صعب، ابدأ بخطوة عدم المتابعة حتى لا ترى أي أخبار عنه إذا كنت لا تستطيع حذفه نهائيا أو تريد أن تظل بينكما علاقة طيبة.

ولكن توقف عن متابعته حتى لا تتعلق به أكثر.



– لا تكتب عن حبيبك السابق:

من العادات الخاطئة التي يلجأ إليها المنفصلون حديثا هى كتابة أشياء غير جيدة عن بعضهما حتى وأن لم يذكرا، ولكن الجميع من الأصدقاء والأقارب يعلم ما يقصدان، لذلك فعل هذا التصرف يؤدي إلى إحراجك، والتقليل من الاحترام الطرف الآخر.

لذلك تجنب هذا التصرف واجعل الانفصال يكون في هدوء وباحترام.