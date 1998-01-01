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5 نشاطات شتوية مشتركة مع شريك الحياة

الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 نشاطات شتوية مشتركة مع شريك الحياة



وكالات / سما /

لدى اقتراب فصل الشتاء يميل الكثير من الأشخاص إلى الركون وقلة الحركة والبقاء في المنزل لفترات طويلة، ويعزفون عن القيام بنشاطات خارج المنزل.
وفي الكثير من البلدان يمثل تساقط الأمطار الغزيرة ، والثلوج فرصة للكثيرين للاسترخاء في منازلهم وقضاء أوقات مميزة برفقة عائلاتهم وذويهم.
 
ولتحقيق أكبر قدر من الفائدة والمتعة من قضاء الوقت مع من تحب، أورد موقع "سيمبيز" الإلكتروني قائمة بالنشاطات التي يمكن القيام بها مع شريك الحياة، على النحو التالي:

1- اللعب بالثلج
في فصل الشتاء غالباً ما يتساقط الثلج في شهري ديسمبر ويناير، وتصبح الفرصة متاحة أمام الزوجين للعب بالثلج في حديقة منزلهما، وذلك بدوره يضفي جواً من المرح والود بينهما.

2- الجلوس بجانب الموقد
قد يحول الطقس البارد من الخروج في نزهة مع شريك حياتك، لذا يمكنك أن تنتهز الفرصة لقضاء وقت مميز برفقة نصفك الآخر إلى جانب الموقد، وتجاذب أطراف الحديث واسترجاع ذكرياتكما سوية.

3- إعداد وجبة برفقة الشريك
توجه إلى المطبخ برفقة شريك حياتك، وقم بمساعدته في إعداد وجبتكما المفضلة. وبعد الانتهاء يمكنكما تناول طعام العشاء سويا على ضوء الشموع.

4- ممارسة لعبتكما المفضلة
يمكنك الاستفادة من وجودك في المنزل في ممارسة لعبتك المفضلة مثل ألعاب الفيديو أو الشطرنج لقضاء وقت ممتع ورائع برفقة من تحب.

5- مشاهدة فيلمكما المفضل
قد يكون الجو في الخارج بارداً لدرجة تحول دون ممارسة أي نشاط خارجي برفقة الشريك، لذا يمكنك أن تختار فيلماً مميزاً للاستمتاع بمشاهدته مع شريك حياتك.

#شريك الحياة #نشاطات

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