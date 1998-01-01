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"دقات" غسان كنفاني بمهرجان كتارا للرواية العربية

الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"دقات" غسان كنفاني بمهرجان كتارا للرواية العربية



وكالات / سما /

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) عن برنامج مهرجان كتارا للرواية العربية في دورته الرابعة، الذي يحتضنه الحي الثقافي خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال المدير العام خالد بن إبراهيم السلطي إن المهرجان يحفل بفعاليات ثرية ومتنوعة تحتفي بالإبداع والرواية العربية وتعزز المكانة الكبيرة لهذا الجنس الأدبي الذي تستمر كتارا بدعمه، وتسنده بمبادرات متميزة وأنشطة نوعية منذ الدورة الأولى لجائزة كتارا للرواية العربية عام 2015.

وأوضح أنه سيتم افتتاح مكتبة كتارا للرواية العربية باليوم الأول للمهرجان، بالإضافة إلى افتتاح معرض "دقات غسان كنفاني". كما سيتم إطلاق مبادرة مشوار ورواية، ثم حفل التوقيع على إصدارات جائزة كتارا للرواية العربية لعام 2018 بحضور الفائزين بالدورة السابقة بجميع فئات الجائزة.

وسيختتم اليوم الأول من المهرجان بندوة عن أعمال وحياة الروائي الراحل كنفاني.

وأشار السليطي إلى أنه في إطار الانفتاح على المؤسسات التعليمية وتقريب الأجيال الصاعدة من الأطفال والفتيان من عالم الرواية والسرد، سيتم تنظيم فعالية "حكاية من رواية" لطلاب المدارس باليوم الثاني من المهرجان.

كما سيتم تنظيم ندوتين نقديتين، الأولى حول "الرواية العربية النسوية" والثانية تناقش "الرواية والمسرح" ويشارك فيهما عدد من النقاد والأكاديميات والأكاديميين العرب.

وستخصص الفترة المسائية للحدث الأبرز وهو حفل توزيع جوائز كتارا للرواية العربية 2018. وفي اليوم الأخير، يلتقي الفائزون بالدورة الرابعة مع الصحفيين في مؤتمر صحفي مفتوح.

#غسان كنفاني #مهرجان كتارا

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