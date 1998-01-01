الرامة: مصرع نزار فياض في حادث طرق قرب البقيعة

القدس المحتلة/سما/

لقي نزار شحادة فياض (55 عاما) من قرية الرامة، مصرعه في حادث طرق على شارع رقم 8655 الواصل بين بلدتي البقيعة وكفر سميع، اليوم الإثنين.

ضحية الحادث نزار فياض

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث نجم عن تصادم بين سيارتين خصوصيتين نتيجة انحراف إحداهما عن مسلكها بسبب نوبة قلبية ألمت بسائقها.

كما أسفر الحادث عن إصابة شخص آخر بجروح وصفت بأنها طفيفة، أحيل على أثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أن حوادث الطرق شهدت ارتفاعا مقلقا، في الآونة الأخيرة، إذ لقي أكثر من 50 مواطنا من المجتمع العربي مصارعهم في حوادث الطرق في مختلف شوارع البلاد منذ مطلع العام الجاري 2018، حسب معطيات نشرتها جمعية 'أور يروك' (ضوء أخضر) استنادا على معطيات سلطة الأمان على الطرق في البلاد