جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

الرامة: مصرع نزار فياض في حادث طرق قرب البقيعة

الإثنين 01 أكتوبر 2018 02:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرامة: مصرع نزار فياض في حادث طرق قرب البقيعة



القدس المحتلة/سما/

لقي نزار شحادة فياض (55 عاما) من قرية الرامة، مصرعه في حادث طرق على شارع رقم 8655 الواصل بين بلدتي البقيعة وكفر سميع، اليوم الإثنين.

ضحية الحادث نزار فياض

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث نجم عن تصادم بين سيارتين خصوصيتين نتيجة انحراف إحداهما عن مسلكها بسبب نوبة قلبية ألمت بسائقها.

كما أسفر الحادث عن إصابة شخص آخر بجروح وصفت بأنها طفيفة، أحيل على أثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أن حوادث الطرق شهدت ارتفاعا مقلقا، في الآونة الأخيرة، إذ لقي أكثر من 50 مواطنا من المجتمع العربي مصارعهم في حوادث الطرق في مختلف شوارع البلاد منذ مطلع العام الجاري 2018، حسب معطيات نشرتها جمعية 'أور يروك' (ضوء أخضر) استنادا على معطيات سلطة الأمان على الطرق في البلاد

#حادث #البفيعة #كفر سميع

أخبار ذات صلة

مصر: مصرع 17 شخصا في حادث طرق

مصرع شاب في حادث دهس بالنقب

مصرع 20 شخصًا في حادث سير جنوبي مصر

مصرع نقيب الفلاحين في «حادث مروري»

المكر: مصرع يوسف عامر في حادث طرق قرب عكا

النقب: مصرع شوقي الصانع في حادث طرق

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة حول عملية "بركان".. خطط لحجز رهائن وهذا ما جعله ينسحب

نتنياهو لوزراء الكابينت : نستعد لشن عملية عسكرية بغزة

شاهد..اختفاء خاشقجي يحل عقدة لسان يعقوبيان فتبوح بما أخفته عن "احتجاز الحريري"

﻿مصر تنتظر رد فتح وحماس على مقترحات المصالحة المعدّلة وترتب لجولة حوار جديدة

غزة: 3 آلاف مواطن بينهم جامعيون يتقدمون لوظيفة "عامل في مخبز"

وفاة طالب من غزة بحادث سير في روسيا

بسبب خاشقجي.. سجال حاد بين غادة عويس ومنتهى الرمحي

الأخبار الرئيسية

العالول

العالول: مستمرون بجهودنا لإنهاء الانقسام البغيض واستعادة حماس لمربع المشروع الوطني

منفذي عملية بركان

مصدر اسرائيلي : منفذ عملية "بركان" وثق عمليته بتسجيل مصور على غرار "داعش"

وزير إسرائيلي: نحتاج تصحيح كبير وسريع في السياسة الأمنية لتعزيز الردع

مسيرة

بالصور.. اصابات بالرصاص الحى جراء قمع الاحتلال المشاركين في فعاليات المسير البحري شمال القطاع

ارشيفية

جنرال إسرائيلي: الجيش لا يمكنه الانتصار في حرب البالونات و من الصواب التحدث مع حماس