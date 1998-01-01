جبارين: الإضراب رسالة لرفض التمييز ضد الجمهور العربي

القدس المحتلة / سما /

قال عضو القائمة العربية المشتركة في الكنيست يوسف جبارين ، اليوم الاثنين، إن "الإضراب الشامل في كافة الأراضي الفلسطينية وخاصةً الخط الأخضر هدفه بعث رسالة للتأكيد على مقاومة السكان لكل محاولات التمييز والعنصرية".

ونقلت القناة العبرية العاشرة عن جبارين قوله، إن "الإضراب رسالة لرفض مواصلة التمييز والعنصرية ضد الجمهور العربي".

وعبر جبارين عن رفضه "منح المواطنين العرب درجة أدنى من المواطنة كدرجة ثانية أو ثالثة"، بحسب وصفه.

وقال: "نحن نولد في هذا البلد، وسنقاتل من أجل المساواة المدنية الوطنية الكاملة والمواطنة المتساوية للجميع"