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أسباب تدفعك إلى المخاطرة في الحب

الإثنين 01 أكتوبر 2018 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسباب تدفعك إلى المخاطرة في الحب



وكالات / سما /

إذا كنت تخشى قرار الحب والارتباط فمعك حق، فهما  من أكثر أمور الحياة تعقيدا وحساسية، وهو لغز لم يصل أحد إلى فك رموزه حتى الآن، لكن هل فكرت أن الحب يستحق المخاطرة.. الأسباب الآتية ربما توضح سبب المخاطرة.

– الحب غير المشروط يخلق سلامًا نفسيًا:
الأصل في الحب، أن يكون غير مشروط- وإن كان من المؤكد أنه مشروط بأن يكون متبادلًا–لكن بعض العلاقات تكون قائمة على المنافع المتبادلة، لذلك إيجادك حبًا غير مشروط قائمًا على المشاعر فقط يخلق لديك حالة من التوازن والسلام النفسي.

– تعزيز الثقة بالنفس:
إيجاد شريك يحاول دائما أن ينتقدك، أو يقلل منك سيجعلك دائما في حالة من عدم الثقة بالنفس، بعكس وجودك داخل علاقة مع شريك يحاول دائما داعمك، وممتن دائما لما أنت عليه، ويحترمك، كل هذه العوامل تجعلك إنسانًا واثقًا من نفسه ومحبًا لحياته.

– تجعل منك إنسانًا أفضل:
وجود السببين السابقين في أي علاقة، يجعلك دائما تفكر في كيفية الوصول إلى الأفضل، سواء في شخصيتك أو حياتك، لإسعاد الطرف الآخر، الذي يمنحك كل هذا الحب والثقة.

– الحب غريزة طبيعية:
وأخيرا السبب الذي يجعلك تختار الحب، حتى إن كان فيه مخاطرة، هو أن الحب غريزة طبيعية، ومن دون وجودها في حياتك ستشعر بخلل ما، لذلك يجب أن يكون هناك حب في حياتك، وشريك بجانبك يدعمك ويساندك، وحتى تختلف معه أحيانا فلا يوجد شيء كامل في هذه الحياة.

#الحب #أسباب

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