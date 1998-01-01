أسباب تدفعك إلى المخاطرة في الحب

إذا كنت تخشى قرار الحب والارتباط فمعك حق، فهما من أكثر أمور الحياة تعقيدا وحساسية، وهو لغز لم يصل أحد إلى فك رموزه حتى الآن، لكن هل فكرت أن الحب يستحق المخاطرة.. الأسباب الآتية ربما توضح سبب المخاطرة.

– الحب غير المشروط يخلق سلامًا نفسيًا:

الأصل في الحب، أن يكون غير مشروط- وإن كان من المؤكد أنه مشروط بأن يكون متبادلًا–لكن بعض العلاقات تكون قائمة على المنافع المتبادلة، لذلك إيجادك حبًا غير مشروط قائمًا على المشاعر فقط يخلق لديك حالة من التوازن والسلام النفسي.

– تعزيز الثقة بالنفس:

إيجاد شريك يحاول دائما أن ينتقدك، أو يقلل منك سيجعلك دائما في حالة من عدم الثقة بالنفس، بعكس وجودك داخل علاقة مع شريك يحاول دائما داعمك، وممتن دائما لما أنت عليه، ويحترمك، كل هذه العوامل تجعلك إنسانًا واثقًا من نفسه ومحبًا لحياته.