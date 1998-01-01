جيجي حديد... العارضة العالمية التي تعاني مرضاً مزمناً ونادراً!

وكالات / سما /

ولدت جيلينا نورا حديد في لوس أنجلوس في 23 نيسان/ أبريل 1995، والدها رجل الأعمال محمد حديد من أصول فلسطينية.

تركت الجامعة عام 2013 من أجل التركيز على عرض الأزياء، وحققت شهرة سريعة وعالمية.

كشفت عام 2014 أنها تعاني من مرض "هاشيموتو"، ما شكّل صدمةً لعدد من متابعيها، وهو مرض مناعي ذاتي في الغدة الدرقية، يتم فيه إنتاج اجسام مضادة لخلايا الغدة الدرقية، وهو من أكثر الاسباب شيوعا لقصور الدرقية المزمن.

فازت عام 2016 بلقب أفضل عارضة أزياء عالمية، ولها أخت وأخ شقيقان هما بيلا ونور، وأخوان غير شقيقين لجهة والدها هما مارييل وآلانا.

هي اليوم على علاقة عاطفية بالمغني الانكليزي زين مالك، وتتحدث مصادر عديدة عن ارتباطهما رسمياً.