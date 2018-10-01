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طالع.. أسعار المحروقات لشهر تشرين أول

الأحد 30 سبتمبر 2018 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالع.. أسعار المحروقات لشهر تشرين أول



رام الله/سما/
  1. أعلنت وزارة المالية والتخطيط/ الإدارة العامة للبترول أن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر تشرين أول 10/2018 في كافة أنحاء الوطن اعتبارا من يوم الأثنين الموافق 1/10/2018 كما يلي:
  2. النوع السعر بالشيكل
  3. سولار 5.97/ لتر
  4. بنزين 95 6.36/ لتر
  5. بنزين 98 7.12/ لتر
  6. كاز 5.97/ لتر
  7. اسطوانة غاز (5 كغم) 27/ اسطوانة
  8. اسطوانة غاز (12 كغم) 64/ اسطوانة
  9. اسطوانة غاز (48 كغم) 256/ اسطوانة
  10. فيول (سعر التاجر) 2420/ طن
  11. بيتومين 68 (سعر التاجر) 2370/ طن
  12. ملاحظة:
  13. • سعر لتر الغاز واصل الى المؤسسات والعمارات (2.78) شيكل اسرائيلي.
  14. • سعر التوصيل لاسطوانة الغاز لمنزل المستهلك (2) شيكل فقط.
  15. على اصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالاسعار أعلاه تحت طائلة المسؤولية القانونية.

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