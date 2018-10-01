طالع.. أسعار المحروقات لشهر تشرين أول

رام الله/سما/
- أعلنت وزارة المالية والتخطيط/ الإدارة العامة للبترول أن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر تشرين أول 10/2018 في كافة أنحاء الوطن اعتبارا من يوم الأثنين الموافق 1/10/2018 كما يلي:
- النوع السعر بالشيكل
- سولار 5.97/ لتر
- بنزين 95 6.36/ لتر
- بنزين 98 7.12/ لتر
- كاز 5.97/ لتر
- اسطوانة غاز (5 كغم) 27/ اسطوانة
- اسطوانة غاز (12 كغم) 64/ اسطوانة
- اسطوانة غاز (48 كغم) 256/ اسطوانة
- فيول (سعر التاجر) 2420/ طن
- بيتومين 68 (سعر التاجر) 2370/ طن
- ملاحظة:
- • سعر لتر الغاز واصل الى المؤسسات والعمارات (2.78) شيكل اسرائيلي.
- • سعر التوصيل لاسطوانة الغاز لمنزل المستهلك (2) شيكل فقط.
- على اصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالاسعار أعلاه تحت طائلة المسؤولية القانونية.