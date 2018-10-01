طالع.. أسعار المحروقات لشهر تشرين أول

أعلنت وزارة المالية والتخطيط/ الإدارة العامة للبترول أن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر تشرين أول 10/2018 في كافة أنحاء الوطن اعتبارا من يوم الأثنين الموافق 1/10/2018 كما يلي: