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4 خطوات لتجاوز أصعب العقبات في الحياة

الأحد 30 سبتمبر 2018 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 خطوات لتجاوز أصعب العقبات في الحياة



وكالات / سما /

يشعر الكثيرون بتوقف الحياة، وبأنهم غير قادرين على مواصلة حياتهم بشكل طبيعي، عندما يتعرضون لعقبات ومحن تهاجمهم شخصيًا، أو تطرأ على حياة أعزاء عليهم، وخلال السطور التالية، نعرض لأربع خطوات حاسمة، قادرة على المساعدة في تجاوز هذه العقبات وفقا لموقع “psychologytoday” الطبي.

1 — ذكر نفسك دائما لماذا يجب أن تتغير؟
التغيير شيء مطلوب من حين لآخر، فالعالم يتحرك من حولك، والحديث إلى نفسك، بأن الأشياء تتغير، وأنك إذا تجاوبت مع هذا التغيير فيمكن أن يكون الأمر أقل إرهاقا.

2 — اطلب الدعم من الآخرين
فكر في أصدقائك أو أفراد عائلتك، الذين تثق بهم، واطلب منهم المساعدة، وابحث عن أشخاص لديهم مشكلات، حتى إن لم تكن شبيهة بتجربتك، فمجرد الحديث مع الأشخاص، يجعلك تشعر بالهدوء.

3 — سجل الإيجابيات التي جاءت من التغيير
عادة يقدم لنا التغيير فرصة لاكتساب المزيد من العادات الصحية، أو كيفية تحديد الأولويات المهمة في حياتنا، لذا فمن المهم أن نعترف كيف أصبحت الأمور أفضل نتيجة لذلك.

4- امنح نفسك فترة راحة
يجب أن تتذكر أنه مسموح لك أن تفعل أقل مما هو ممكن لك، خلال هذا الوقت، حتى يمر بسلام، وان تحصل على قسط من الراحة حتى تستعيد نفسك.

#الحياة #العقبات

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