﻿هل تزوّجت هيفا وهبي سراً؟

وكالات / سما /

هل أقدمت النجمة هيفاء وهبي على الزواج سرّاً؟ سؤال شغل معظم روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تَناقلَوا على صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لهيفاء وهي تحتضن مدير أعمالها محمد الوزيري.



وكانت هذه الصورة التي بدت فيها هيفاء والوزيري وهما يحضنان بعضهما البعض كافية لاشعال مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً الى جماهيريتها الواسعة. وقد نشطت التعليقات، التي رجحّت أن تكون هيفاء على علاقة عاطفية بمدير أعمالها، في وقت تحدث آخرون عن أنها قد تزوّجت سرّاً، دون الافصاح عن ذلك. إذا، كثرت التكهنات وأخذت أبعاداً كثيرة في انتظار حقيقة الأمر التي ستكشفها الأيام الـــمقبلة.



يشار الى أنّ الألبوم الغنائي الأخير لهيفاء بعنوان» حوّا» لا يزال يحصد نسبة عالية من المشاهدة عبر «يــوتيوب»، ويتصدّر المراتب الأولى من الإستماع بعد ساعات قليلة على طرحه عبر «آي تيونز».