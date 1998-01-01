أم كلثوم تثير السخرية في السعودية

وكالات / سما /

أثار انتشار إعلان السبت، عن إقامة حفل غنائي للمطربة المصرية الراحلة، أم كلثوم، في المملكة العربية السعودية، جدلا واسعا على "تويتر".

ويشير الإعلان إلى أنه بعد مرور 47 عاما على وفاة أم كلثوم، تستقبلها السعودية من جديد، وذلك من خلال حفل قائم على تكنولوجيا "الهولوغرام"، أو "التصوير التجسيمي"، الذي يعرض صورة طيفية للأشخاص.

وأصبح هاشتاغ "#ـأم_كلثوم_في_السعودية، من بين أكثر الموضوعات تداولا بين السعوديين على موقع التغريدات الشهير "تويتر"، والذي قوبل بالسخرية من عودة أم كلثوم إلى الحياة من جديد، وعن فرحة بعضهم من هذا الخبر، وتأكيدهم أنهم في انتظار الحفل، والذي لم يتحدد موعدا له حتى الآن.

وطلب أحد المغردين في هذه التغريدة ساخرا بإعادة والده المتوفي بتقنية "الهولوغرام".

​وكتب مغرد آخر: "حتى أم كلثوم مطلعينها من قبرها".

​وتسائل مغرد آخر مندهشا: "دقيقة أم كلثوم على قيد الحياة".

​وطالب مغرد هيئة الترفيه السعودية، بإعادة المطربين الراحلين، طلال مداح وذكرى التونسية.

​وشارك مغرد صورة ساخرة لشخص متخفي في كفن، وأشار إليه بأنه أم كلثوم بعد خروجها من قبرها لإحياء حفل السعودية.

وتسائل مغرد حول كيفية تفاعل الصورة "الهولوغرام" لأم كلثوم مع الجمهور أثناء الحفل.