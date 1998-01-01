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5 أكاذيب نخدع بها أنفسنا عند الوقوع في الحب

السبت 29 سبتمبر 2018 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 أكاذيب نخدع بها أنفسنا عند الوقوع في الحب



وكالات / سما /

يوجد الكثير من الأحاسيس والمشاعر، في علاقات الحب، وحتى الأكاذيب سواء التي نكذبها على الطرف الآخر أو على أنفسنا، والأكاذيب التالية من الأكاذيب التي نخدع بها أنفسنا.


– التغيير:
أول كذبة نكذبها على أنفسنا داخل أي علاقة أننا نصدق إمكانية التغيير من أجل الطرف الآخر، أو أنه سيتغير من أجلنا، فهذا غير صحيح، فإلى حد ما «الطبيعة تغلب التطبع» فمن الجيد أن نحاول، وربما ننجح، لكن لا توجد ضمانات، فقد يكون التغيير مؤقتًا ثم العودة إلى الطبع الأساسي، لذلك يجب التأكد من أنك متقبل الطرف الآخر دون أي تعديلات؛ فلا أحد يتغير من أجل أحد.


– الكذب
ليس من الطبيعي أن تقنع نفسك أن كذب الطرف الآخر بعض الوقت مقبول، وأن الجميع يكذب، فالجميع لا يكذبون، بل الكذابون والمخادعون فقط هم من يفعلون ذلك، فلا ترضَ بأن يتم خداعك تحت أي مسمى.


– كسر القلب:
من أكثر الأكاذيب التي نخدع بيها أنفسنا حول الحب والعلاقات، وداخل العلاقات؛ أننا لن نسمح لأحد بأن يكسر قلبنا، وهذا غير صحيح، فالحب مسألة لا يمكن إلا لفئة قليلة من الأشخاص التحكم بها، لذلك لا تتوهم أنك ستتحكم في هذا الأمر.


– الوصول إلى التوقعات:
نظن أحيانا أننا نقدر على التغيير أو تغيير الطرف الآخر، ويكون لدينا أمل أن نصل دائمًا إلى توقعات الطرف الآخر، لكن ما يجب أن تدركه أن تحقيق أحد التوقعات، يعني وجود توقع وتحدٍ جديد.
فالشخص الذي يضعك دائما في تحدي الوصول إلى توقع بعينه لن يكتفي وستدخل معه في تحدٍ وراء الآخر.


– لا يمكن أن أعيش وحيدا
وهمٌ أكثر منه كذبة فكرة استحالة العيش بعيدًا عن الطرف الآخر لأنه غير صحيح، فلا يوجد مستحيل في العلاقات، كل ما في الأمر أنك تخشى أخذ خطوة الابتعاد، لكن إن تم اتخاذها ستعيش بشكل طبيعي، وفي بعض الأحوال بشكل أفضل.

#أكاذيب #الحب

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