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فضل شاكر يعود مع أغنية "بديت أطيب"

السبت 29 سبتمبر 2018 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
فضل شاكر يعود مع أغنية "بديت أطيب"



وكالات / سما /

أطلق المغني اللبناني فضل شاكر (49 عاماً)، أغنيته الجديدة بعنوان "بديت أطيب"، من ألحان مشعل العروج زوج الفنانة نوال الكويتية، ومن كلمات الشاعرة رحاب، وإنتاج King7.

ونشر المغني اللبناني الأغنية، التي أدَّاها باللهجة الخليجية، على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، وأرفقها بجملة من الأغنية تقول: «كتبت الماضي في صفحة، طويت الباقي بالنسيان».

وتُعتبر هذه الأغنية هي الأولى، بعد 4 أشهر من أزمة شاكر الأخيرة مع شركة «العدل غروب»، التي حذفت أغنية تتر مسلسل «لدينا أقوال أخرى» للممثلة المصرية يسرا بعد ساعاتٍ من إطلاقها على يوتيوب، على خلفية أزمته القانونية مع القضاء اللبناني.

وكانت المحكمة العسكرية في لبنان برَّأت قبل أشهر، «ملك الرومانسية» من الاتهامات التي وُجّهت إليه.

وكان القضاء اللبناني أصدر حكماً غيابياً بسجن فضل شاكر 15 عاماً، بتهمة التحريض الطائفي، ومهاجمة أحد الأنظمة العربية المجاورة للبنان، في إشارة إلى نظام بشار الأسد.

وعلى أثر ذلك، تعرَّضت شركة «العدل غروب»، التي تبنَّت عودة شاكر، لانتقادات واسعة من بعض اللبنانيين، الذين اعتبروا هذه الخطوة استفزازاً لهم؛ ما دفعها إلى الاعتذار في بيانٍ وضَّحت فيه الأمر، وقررت عدم استخدام الأغنية مع المسلسل، الذي عُرض في رمضان الماضي (2018).

#فضل شاكر #بديت أطيب

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