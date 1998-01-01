مشاريع أفلام فلسطينية تفوز بتمويل في مهرجان الجونة

الجونة - وكالات-

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، مساء أول من أمس، جوائز منصة الجونة السينمائي لهذا العام.

وجاءت الجوائز كالتالي:

مشروع فيلم "برزخ" الفلسطيني للمخرجة ليلى عباس يفوز بجائزة راديو وتلفزيون العرب ART وقيمتها 10 آلاف دولار، وجائزة سيدارز آرت برودكشن وقيمتها 10 آلاف دولار، وجائزة أو ثري بروداكشنز وقيمتها 10 آلاف دولار.

وفاز بجائزة الجونة لأفضل مشروع في مرحلة التطوير الفيلم اللبناني "نفوس" للمخرج محمد الصباغ وقيمتها 15 ألف دولار، وذهبت جائزة مقام بروداكشنز لـ"فولاذ" من تونس للمخرج مهدس هميلي وقيمتها 10 آلاف دولار.

وذهبت جائزة أي برودكشن وقيمتها 10 آلاف دولار للفيلم الفلسطيني "غزة واشنطن" من إخراج رشيد مشهراوي، وفاز مشروع الفيلم المصري "سعاد" للمخرجة أيتن أمين بدعم عيني غير محدود من "داخلي وسط البلد"، وجائزة إيجل فيلمز وقيمتها 10 آلاف دولار، وجائزة 10 آلاف دولار من سينرجي فيلمز، ودعم من نيوسينشري تبلغ قيمته 15 ألف دولار.

وفاز مشروع فيلم "الرجل الذي باع ظهره" من تونس للمخرجة كوثر بن هنية بجائزة بيلينك بروداكشنز وتبلغ قيمتها 10 آلاف دولار، ودعم من مينتور العربية وقيمته 5 آلاف دولار.

وفاز الفيلم اللبناني "1982" للمخرج وليد مؤنس بجائزة الجونة لأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج وقدرها 15 ألف دولار، وجائزة 10 آلاف دولار من creative media summit.

ونال فيلم "فاتاريا" من تونس للمخرج وليد طايع بدعم 5 آلاف دولار من طيارة، ونال الفيلم المصري "سيلفت" للمخرج مينا نبيل جائزة ذا سيل بوست بروداكشنز وقيمتها 10 آلاف دولار، ودعم من السفارة الأميركية بالقاهرة وقدره 10 آلاف دولار.

ونال "على حافة الخرطوم" من السودان للمخرجة مروة زين دعم 5 آلاف دولار للترات والمواد الترويجية من نيو بلاك، ونال فيلم "تحت التحت" من لبنان للمخرجة سارة قصقص، جائزة ذا سيل بروداكشنز وقيمتها 5 آلاف دولار.