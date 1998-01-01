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فيديو: ماهي ردة فعل الفنان عبد الله بالخير عندما قفزت عليه فتاة “منقبة” على المسرح؟

السبت 29 سبتمبر 2018 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: ماهي ردة فعل الفنان عبد الله بالخير عندما قفزت عليه فتاة “منقبة” على المسرح؟



وكالات

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو غريب للفنان الإماراتي عبد الله بالخير وهو يغني على إحدى المسارح مرتديا “اللون الأحمر”، ويرقص بجانب طفلين، قبل أن تقفز عليه فتاة “منقبة”.
وأظهر الفيديو الموقف المحرج الذي تعرض له بالخير خلال إحيائه واحدة من فعاليات مهرجان الطفل بأبو ظبي الإماراتيّة، قبل أن تقتحم إمرأة مُنقبة المسرح، وتقفز على بالخير، وسط ارتباكه وصياح الجمهور.
وكان بالخير يرتدي اللون الأحمر الذي يفضله، لأنه، بحسب تصريحات سابقة، “يعطيه المزيد من الإبداع، وهذا الأمر يمنحه المزيد من الجرأة، بالاضافة إلى كونه شخصية مثيرة للجدل. 

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