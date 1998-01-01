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أغنية "اشنقوا البيض" تثير الجدل في فرنسا

الجمعة 28 سبتمبر 2018 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
أغنية "اشنقوا البيض" تثير الجدل في فرنسا



وكالات / سما /

فتح مكتب الادعاء العام في باريس تحقيقا بشأن مغني راب مغمور ذاع صيته على وسائل التواصل الاجتماعي بتسجيل أغنية مصورة تحمل عنوان "اشنقوا البيض".

أصبح نيك كونراد أكبر موضوع على تويتر في فرنسا بعدما ندد سياسيون من كل الأطياف بالأغنية التي قال موقع يوتيوب إنه حذفها لخرقها سياسة الموقع بشأن خطاب الكراهية.

وفي الأغنية يظهر الرجل أسود البشرة وهو يغني خلال تجوله ليلا بإحدى ضواحي باريس. وتضم الأغنية مشهدا يشهر فيه مسدسا على رجل أبيض يزحف على الأرض ثم يوسعه ضربا.

وشملت كلمات الأغنية دعوات لقتل أصحاب البشرة البيضاء وأطفالهم.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم على تويتر "أندد تماما بهذه الكلمات الوضيعة وهذا الهجوم الشائن".

وقالت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف إن الفيديو يظهر وجود "عنصرية ضد البيض" في فرنسا.

#أغنية #اشنقوا البيض #فرنسا

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