جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

سعد لمجرد يتلقى صدمة جديدة بعد سجنه بتهمة الاغتصاب

الخميس 27 سبتمبر 2018 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
سعد لمجرد يتلقى صدمة جديدة بعد سجنه بتهمة الاغتصاب



وكالات / سما /

صدمت إذاعة "موزاييك" التونسية، الفنان سعد لمجرد، بعدما قررت أول أمس الثلاثاء، وقف بثّ أغانيه استجابة لطلبات بعض مستمعاتها، وذلك بعد أيام من قرار مماثل اتخذته إذاعات مغربية.

وقالت الإذاعة إن هذا الإجراء يأتي بعد أن قضت محكمة الاستئناف في "إيكس آن بروفانس"، جنوب فرنسا، بإيداع لمجرد في السجن الاحتياطي، بعد أكثر من أسبوعين من التحقيقات على خلفية بلاغ تقدمت به فتاة فرنسية ثانية ضده، تتهمه فيه بالاعتداء عليها جسدياً في منتجع سياحي بمدينة "سان تروبيه".


وفي وقت سابق، قررت إذاعتا "2M" و"هيت راديو" المغربيتان، وقف بث أغنيات لمجرد، لافتة الى أنها ستقوم بذلك "حتى تهدأ الأمور"، استجابة لطلب الكثير من المستمعين. في المقابل، أعلنت إذاعة "شذى إف إم" أنها "لن تتوقف عن بث أغنيات لمجرد حتى يُحاكم ويصدر حكم نهائي، لأن احتمال براءته وارد وقائم".    ويواجه لمجرد اتهاماً قد يصل إلى سجنه لمدة 30 عاماً، في حال ثبوت تورطه في قضيتي الاغتصاب.  

#سعد لمجرد #صدمة #الاغتصاب

أخبار ذات صلة

صورة: اعتقال سعد لمجرد في باريس بتهمة الاغتصاب

تفاصيل جديدة عن تهمة الاغتصاب التي يواجهها لمجرد

صدمة جديدة..سعد المجرد يتلقى خبر مُحزن للغاية وهو داخل السجن

القبض على سعد لمجرد بفرنسا بتهمة اغتصاب جديدة

بسبب الاغتصاب.. حذف اسم سعد لمجرد من هذه القائمة

سعد المجرد

باريس: أدلة جديدة "تثبت" تعرض سعد لمجرد لـ"الإبتزاز" في قضية "الاغتصاب"

الأكثر قراءة اليوم

فتح تنشر أسماء كوادرها الذين تعرضوا للاعتداء في قطاع غزة

تشريعي غزة : عباس لا يمثل الشعب الفلسطيني و ينتحل صفة "رئيس السلطة"

وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة الأسبوع المقبل

ترامب : على إسرائيل أن تفعل شيئا جيدا للفلسطينيين و صفقة القرت ستعلن بعد شهرين

أمريكا تسحب منظومات صواريخ متقدمة من الشرق الأوسط الى اماكن اخرى

ميلادينوف: الاوضاع تتدهور و غزة على شفا حرب أخرى بين حماس وإسرائيل

الجبهة الشعبية القيادة العامة: دعم الرئيس عباس في مواجهة صفقة القرن واجب وطني

الأخبار الرئيسية

اتحاد موظفي الأونروا بغزة يُعلن العصيان الإداري والإضراب الشامل الثلاثاء والاربعاء

العالول

العالول : ثمة قضايا سوف تحسم خلال خطاب الرئيس اليوم وحماس تطعننا من الخلف

غزة - ارشيف

الرباعية الدولية تشترط معالجة احتياجات غزة الانسانية بوقف التصعيد وعودة السلطة الشرعية للقطاع

نتنياهو و السيسي يجتمعان للمرة الثانية و يبحثان التهدئة في غزة

ترامب - ارشيف

ترامب: غالبية الاسرائيليين تؤيد حل الدولتين والملك سلمان ابلغني باستحالة السلام