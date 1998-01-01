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رحيل جلال أمين.. صاحب "ماذا حدث للمصريين؟"

الأربعاء 26 سبتمبر 2018 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رحيل جلال أمين.. صاحب "ماذا حدث للمصريين؟"



وكالات / سما /

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الكاتب والمفكر البارز جلال أمين، توفي مساء أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 83 عاما، بعد حياة حافلة عمل خلالها على دراسة التغيرات الاجتماعية والثقافية في مصر.

وكان أمين الذي ولد عام 1935، أستاذا للاقتصاد بالجامعة الأميركية بالقاهرة وهو ابن الأديب أحمد أمين.

وللمفكر الاقتصادي والاجتماعي الراحل أكثر من 30 كتابا منها (ماذا حدث للمصريين؟..تطور المجتمع المصري في نصف قرن 1945-1995) و(محنة الاقتصاد والثقافة في مصر) و(الدولة الرخوة في مصر) و(التنوير الزائف) و(العولمة والتنمية العربية) و(المثقفون العرب وإسرائيل) و(شخصيات لها تاريخ).

وكان الراحل مهموما بقضايا العدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي، الذي لا يقل أهمية في رأيه عن الاستقلال السياسي.

وفي عام 2017، فاز أمين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب بمجال الدراسات الاقتصادية.

#جلال أمين #كاتب

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