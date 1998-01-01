مباحثات حول القس أندرسون تنعش الليرة التركية مجددا

انقرة / وكالات /

ارتفعت قيمة الليرة التركية أكثر من ثلاثة في المئة، بعد أن صرّح وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس الإثنين، أنه يتوقع إجراء مناقشات مع المسؤولين الأتراك هذا الأسبوع، بخصوص مصير القس الأميركي أندرو برانسون، الذي تسببت محاكمته في تركيا إلى توتر العلاقات بين البلدين.

ويذكر أن الليرة التركية خسرت 40 في المئة من قيمتها أمام الدولار، وذلك منذ بداية العام الحالي، متأثرة بمخاوف أميركية من تأثير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة الاقتصادية، ومخاوف أخرى بشأن الخلاف الدبلوماسي مع واشنطن.

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما على تركيا، بسبب محاكمتها للقس الإنجيليّ، برانسون، المولود في جنوب كارولاينا ويعيش في تركيا منذ أكثر من 20 عاما، ويواجه اتهامات بالإرهاب من قبل تركيا، بينما هو ينفي ارتكابها.

وقال بومبيو للصحفيين، في نيويورك، إنه يتوقع إجراء محادثات مع المسؤولين الأتراك هذا الأسبوع لبحث مصير برانسون.

وسيزور إردوغان الولايات المتحدة في الأسبوع الحالي، وذلك لحضور اجتماع للأمم المتحدة.

وارتفعت العملة التركية إلى 6.0575 ليرة للدولار، مقارنة مع مستواها عند إغلاق يوم الجمعة البالغ 6.2900 ليرة. وفي وقت لاحق من أمس الإثنين، ضعفت العملة لتسجل 6.15 ليرة للدولار.