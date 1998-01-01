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ديو جديد يجمع "تامر حسني" بـ "فاطمة عيد"

الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ديو جديد يجمع "تامر حسني" بـ "فاطمة عيد"



وكالات / سما /

أكدت المطربة الشعبية فاطمة عيد أن الفنان تامر حسني عرض عليها منذ فترة مشاركتها "ديو" غنائي يجمعهما. وأضافت أنه انشغل بعدد من الأمور الخاصة به أدت إلى تأجيل الفكرة قليلاً، لكنها ما زالت قائمة كما أوضحت الفنانة الشعبية الشهيرة. وقالت أيضاً إنه سيتم تنفيذ "الديو" خلال الفترة القادمة.


وقد تحدثت الفنانة فاطمة عيد عن "نجم الجيل" كما يلقبه محبوه في تصريحات صحفية موضحة أنه من أقوى الأصوات الغنائية الموجودة حالياً فى الساحة الفنية وتحدثت أيضاً عن مدى حب الجمهور له وعن شعبيته الكبيرة مشيرة إلى أنه يتمتع بذكاء كبير في اختيار أعماله سواء كان ذلك في مجال الغناء أو التمثيل.

جدير بالذكر أن فاطمة عيد انتهت مؤخرا من تسجيل حلقة لبرنامج "معكم منى الشاذلي" تحدثت خلالها عن كواليس ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان " انا بنت عمك " الذي قام بإنتاجه ريتشارد الحاج وهو الالبوم الذي يعيد فاطمة عيد لساحة الغناء مرة أخرى بعد غيابها فترة طويلة. وكشفت فاطمة أنه من المقرر طرح الألبوم على قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات " يوتيوب " خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر القادم.
 
#ديو #تامر حسني

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