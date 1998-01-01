السرطان يحزن إليسا مجدداً!

وكالات / سما /

أثار تقرير منظمة الصحة العالمية عن احتلال اللبنانيين المرتبة الأولى على لائحة سكان غرب آسيا الأكثر إصابة بالسرطان، اهتمام عدد من النجوم.

ومن أبرز هؤلاء الفنانة إليسا، التي عبرت عن حزنها الشديد بسبب ذلك. فقد نشرت على حسابها على "تويتر" تغريدة كتبت فيها: "سجل السرطان رقماً قياسياً جديداً في لبنان، للأسف. وقد تحدث وزير الصحة عن آلاف المرضى".

وأضافت: "مكافحة السرطان أمر صعب ومهم. أجروا الفحوصات بانتظام وتذكروا حماية البيئة. فالتلوث هو السبب الأول للسرطان".

كذلك أعربت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن أسفها وحزنها الشديدين للسبب نفسه. وغردت: "لبنان بلد الحضارة اللي وزّع الفكر والمعرفة والفنون على العالم. كنا ناطرين يتفوّق بلدنا بشي من هالصادرات".

وتابعت: "للأسف طلعنا الأول بالأمراض السرطانية. أيمتى بدو يكون في حل؟".

يشار إلى أن تقريراً للوكالة الدولية لأبحاث السرطان ومنظمة الصحة العالمية صدر مؤخراً وأظهر وجود 242 مصاباً بالسرطان بين كلّ 100 ألف لبناني.

كما ذكر أنه تم تسجيل 17 ألف إصابة جديدة في العام 2018 إضافة إلى 9 آلاف حالة وفاة. وأظهر التقرير أيضاً أن حالات إصابة النساء بسرطان المثانة في لبنان هي الأعلى في العالم، وذلك بسبب التعرض للتلوث الكيميائي والمائي ونتيجة التدخين.