ميغان ماركل حامل بشهرها الرابع وتنتظر توأماً؟!

وكالات / سما /

أفادت عدّة تقارير صحفية خبراً يؤكد أن دوقة ساسيكس حامل بشهرها الرابع وتنتظر مولودها الأول من الأمير هاري.

وأفادت المصادر التي زعمت انها من القصر الملكي، أن ميغان ماركل لم تعد قادرة على تكذيب خبر حملها اذ بالكاد تستطيع إخفاء بطنها، وبأنها حامل بتوأم.

ووفقاً لمجلّة "تاتش" فان الطفلين المنتظرين حملت بهما الدوقة خلال شهر العسل منذ أن تزوجت الممثلة السابقة من الأمير هاري في أيار/مايو الماضي.

كما وسيتم تسمية التوأمين البنات بحسب ما زعمت هذه التقارير، باسم أم وجدة الأمير هاري أي ديانا وإليزابيث.

من جهة أخرى لا توجد إلى الآن أي تأكيدات رسمية على صحة هذه المعلومات ان كان من جانب الثنائي أو من القصر الملكي، أي أن قصر باكنغهام لم يقم بالتعليق على المعلومات وفي نفس الوقت لم ينفيها.

لكن بعض التقارير الصحفية نفت بدورها هذا الخبر ووصفته بالشائعة فيما أكّدت مواقع وصحف أخرى صحّة خبر الحمل.