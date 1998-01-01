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موضة غريبة لأحذية نسائية مصنوعة من الإسفنج

الإثنين 24 سبتمبر 2018 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
موضة غريبة لأحذية نسائية مصنوعة من الإسفنج



وكالات / سما /

في كل يوم يطالعنا عالم الموضة بأشياء جديدة وغريبة، وآخر ما خرج بها المصممون في هذا المجال، حذاء نسائي غريب الشكل مصنوع من الجلد والإسفنج.
أطلق المصمم كريستوفر كين، حذاءً جديداً مصنوعاً من الجلد الأسود ومحاطاً بقطع من الإسفنج في مقدمته ومؤخرته وعلى الحزام.
كما تحتوي بعض التصاميم على الماس المبهر في مقدمة الحذاء الذي بلغ سعره قرابة 1000 دولار أمريكي.

وظهرت الأحذية اللافتة للنظر لأول مرة في عروض الأزياء في 2017، وبدأت بالانتشار بشكل كبير في الأسواق الإلكترونية، والمحال التجارية في العديد من مدن العالم.
ويعتقد بأن شقيقة المصمم كريستوفر تامي كين، مسؤولة بشكل ما عن انتشار هذه الموضة، بعد أن ارتدت هذا الحذاء في داوننج ستريت.

ولقي الحذاء الجديد رواجاً كبيراً وحظي باهتمام الكثير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه لقي انتقادات حادة من العديد من المتابعين الذين قارنوه بالشخصية الكرتونية الشهيرة "سبونج بوب" وفق ما ورد في صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.

#الموضة #أحذية نسائية

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