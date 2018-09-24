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أنجيلينا جولي تكشف لأول مرّة أسباب انفصالها عن براد بيت!

الإثنين 24 سبتمبر 2018 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنجيلينا جولي تكشف لأول مرّة أسباب انفصالها عن براد بيت!



وكالات / سما /

كشفت النجمة العالمية أنجيلينا جولي، لأول مرة، أسباب انفصالها عن زوجها النجم براد بيت. 

وقالت أنجيلينا: “خلال الفترة الماضية فقدت العديد من الوزن وهذا كان بسبب المرض الشديد الذي تعرضت له، وكان السبب وراء موت أمها وهو ورم بالرحم، وهذا بالطبع أثر على علاقتي ببراد بيت كثيراً بالرغم من وقوفه بجانبي، هذا بجانب بعض المشاكل العائلية التي كانت بيني وبين أبي قبل أن يرتبط بأولادي، وهذا من الممكن الذي جعل براد بيت منزعجاً كثيراً وغير مستقر حتى ابتعد وخان”. 

ومن ناحية أخرى ظهر الثنائي العالمي براد بيت وليوناردو دي كابريو فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، أثناء تصويرهما لبعض المشاهد الخاصة بأدوارهما في فيلم Once Upon a Time in Hollywood، المقرر طرحه في 26 يوليو عام 2019.كما جاء بموقع AOL الأمريكي.

#أنجيلينا جولي #براد بيت

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