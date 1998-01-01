﻿الأمن المصري يقتحم منزل آمال ماهر بعد تبادلها رسائل «غامضة» مع تركي آل الشيخ

القاهرة / وكالات /

قالت الإعلامية المصرية شهيرة أمين، إن قوات الأمن اقتحمت البناء الذي توجد فيه شقة المطربة المصرية أمال ماهر، أمس الأحد، وشمّعتها بالشمع الأحمر.

وفي الوقت الذي لم تعلن الداخلية المصرية عن سبب اقتحام شقة ماهر، ربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين اقتحام الشقة والخلافات بين المطربة المصرية، وتركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية.

وكان اقتحام الشقة جاء بعد ساعات من رسائل غريبة نشرها آل الشيخ، وصفها متابعون بأنها «غامضة»، وردت عليها ماهر، فيما بدا أنها رسائل وجهها كل منهما إلى الآخر، إذ كتب آل الشيخ رسالتين قال في إحداهما «عيد الميلاد الذي لم يتم.. هديته غداً»، وأضاف في منشور آخر «أحياناً عدم الخروج لا يكفي».

الأمر الذي ردت عليه ماهر في تدوينتين نشرتهما عبر صفحتها على موقع تويتر وقالت: «أحياناً عدم الخروج لا يكفي! الباب أغلق للأبد». وأضافت في منشور لاحق «إذا عزمت فتوكل فالهدية مردودة».

وكانت الخلافات بين ماهر وآل الشيخ عادت إلى سطح الأحداث، عندما طرحت أنغام أغنيتها الجديدة «بخاف أفرح»، وهي من كلمات آل الشيخ، الأمر الذي أغضب ماهر، كون الأغنية كانت لها.

وكشفت مصادر عن قرار بمنع إذاعة أغاني أو كليبات ماهر على القنوات التلفزيونية أو الشبكات الإذاعية وإذاعة «راديو مصر».

وسجلت ماهر الأغنية بصوتها لتصدرها ضمن الألبوم الذي تحضّر له، ولكن آل الشيخ، وبسبب الخلافات بينه وبين ماهر، سحب الأغنية لمصلحة أنغام، فما كانت من ماهر إلا أن سرّبتها عبر الإنترنت بصوتها.

ومنذ أكثر من عام، ارتبط اسم آل الشيخ بالفنانة آمال ماهر، عندما أعلن الإعلامي المصري محمد الغيطي في برنامجه، أنّهما متزوجان.

وقبل فترة، انشغلت الصحافة بخبر ضرب آل الشيخ لماهر وقيامها بتقديم شكوى ضده لدى الشرطة.

يأتي ذلك فيما يواصل آل الشيخ محاولاته للتدخل في الرياضة المصرية، والدخول في مشاحنات مع مجلس إدارة النادي الأهلي أكبر الأندية المصرية والعربية، خاصة بعد رفض الأهلي المشاركة في كأس السوبر المصري السعودي.

وهاجمت جماهير النادي الأهلي آل الشيخ خلال حضورها مباراة الأهلي أمام حوريا الغيني.

ورددت هتافات أعلنت من خلالها رفض المشاركة في بطولة السوبر المصري السعودي، والتي كان مقررا لها السادس من أكتوبر/ تشرين الأول، أمام نادي الهلال.

وطالبت جماهير الأهلي بعدم المشاركة في مباراة السوبر المصري السعودي، ورددت هتافات منها «سوبر إيه يا عم .. كاس أفريقيا أهم».

كما هاجمت آل شيخ، ورددت هتافات تطالب بإطلاق المعتقلين من صفوف التراس الأهلي.