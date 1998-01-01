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ياسمين صبري تضع مذيعة في موقف محرج بسبب طلب مفاجئ

الأحد 23 سبتمبر 2018 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
ياسمين صبري تضع مذيعة في موقف محرج بسبب طلب مفاجئ



وكالات / سما /

تسببت الممثلة المصرية، ياسمين صبري، في إحراج منى الشاذلي، مقدمة البرامج، أثناء استضافتها على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، أول أمس الخميس.

ورغم أن "الشاذلي" أبدت في برنامجها "معكم" على فضائية "سي بي سي"، إعجابها الشديد بالفستان الذي حضرت به ياسمين صبري حفل الافتتاح، فإنها طلبت منها الوقوف خلال اللقاء، لكي تظهره بشكل كامل للمشاهدين، ولكن الممثلة رفضت.


وبررت "صبري" رفضها طلب منى الشاذلي، بـأنه كان من المفترض على فريق برنامجها أن يقوموا بتصويرها وهي متجهة لإجراء اللقاء، من أجل إبراز فستانها بالكامل.
وكانت "صبري" ظهرت في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الثاني، بفستان ذهبي اللون، وهو نفس اللون الذي أطلت به في الدورة الأولى للمهرجان العام الماضي.  

#ياسمين صبري #مذيعة

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