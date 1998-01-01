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﻿حملة في المغرب لمطالبة الإذاعات بعدم بث أغاني سعد لمجرد

الأحد 23 سبتمبر 2018 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
﻿حملة في المغرب لمطالبة الإذاعات بعدم بث أغاني سعد لمجرد



وكالات / سما /

انتشر في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هاشتاغ «مساكتاش»، للمطالبة بسحب جميع أغاني المغتي المغربي سعد المجرد من الإذاعات المغربية، وذلك تزامنا مع إعادة المطرب إلى السجن الاحتياطي، الثلاثاء، وبعد تدوينة «لورا بريول»، التي شكرت فيها من دعمها في مطلبها بسحب أغاني لمجرد من الإذاعات.


وانتقل النقاش من العالم الافتراضي إلى إحدى الإذاعات المعنية بهذا المطلب، إذ طرحت إذاعة «هيت راديو» الموضوع، صباح الأربعاء، وتلقت المئات من الاتصالات من الجمهور، تطالب بمنع أغاني لمجرد لأنها تذكرهم بقضيته.


واستجاب القضاء الفرنسي لطلب المدعي العام بإعادة لمجرد إلى السجن الاحتياطي، بعد تورطه في قضية اغتصاب للمرة الثانية، وهذه المرة في منطقة «سان تروبي» الفرنسية.


وقررت إذاعة «هيت راديو» الإذاعة الموسيقية الأولى والأشهر فى المغرب، بالاضافة الى إذاعة «تو أم» حظر أغاني الفنان المغربى سعد لمجرد، ومنع إذاعتها عبر أثير إذاعتها أو السوشيال ميديا. وأعلن ذلك يونس بومهدي، الرئيس التنفيذى لشركة «هيت راديو»، استجابة لدعوات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحت مسمى حملة «مساكتاش»، الذي انتشر فى الساعات الماضية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بعدم بث أغنيات لمجرد بواسطة أي إذاعة راديو، سواء فى المغرب أو خارجه.


في سياق متصل، أعلنت محكمة الاستئناف في إيكس آن بروفانس، قرارا يقضي بسجن سعد لمجرد الذي كان قد أوقف في أواخر آب/ أغسطس الماضي في فرنسا على ذمة التحقيق، إثر طعن الادعاء بقرار وضعه تحت المراقبة القضائية.


واكتفى المطرب المغربي البشير عبدو، والد الفنان سعد لمجرد، بالدعاء لله من أجل عودة ابنه إلى حضن أسرته، في أول تفاعل له مع القضية وكتب البشير عبدو على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تدوينة قال فيها: «اللهم جد علينا بالفرج القريب، وعودة ابننا إلى أحضاننا». وأرفق تدوينته بأغنية دينية من أداء نجله سعد تحمل عنوان «يا الله»؛ وهي من كلمات وألحان صالح الكردي، وتوزيع جلال الحمداوي، وكان قد أصدرها في الـ4 من حزيران/ يونيو الماضي.

#سعد لمجرد

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