الإحصاء يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية للسلع لشهر تموز الماضي

رام الله / سما /



اعلن الإحصاء الفلسطيني، اليوم الاحد، النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر لشهر تموز 07/2018، على النحو التالي:

الصادرات السلعية:

ارتفعت الصادرات خلال شهر تموز من عام 2018 بنسبة 12.1% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 2.6% مقارنة مع شهر تموز من عام 2017، حيث بلغت قيمتها 91.1 مليون دولار أمريكي.ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر تموز 2018 بنسبة 12.2% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 90.7% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تموز من عام 2018. كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 10.4% مقارنة مع الشهر السابق.



الواردات السلعية:ارتفعت الواردات خلال شهر تموز من عام 2018 بنسبة 10.7% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 6.9% مقارنة مع شهر تموز من عام 2017، حيث بلغت قيمتها 487.9 مليون دولار أمريكي.



شهدت الواردات من إسرائيل خلال شهر تموز 2018 ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.9% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 54.5% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تموز من عام 2018. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 25.3% مقارنة مع الشهر السابق.الميزان التجاري للسلع المرصودة:



أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 10.4% خلال شهر تموز 2018 مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفع بنسبة 7.9% مقارنة مع شهر تموز من عام 2017، حيث بلغ العجز 396.8 مليون دولار أمريكي.

تنويه: تشمل البيانات الفعلية التي تم الحصول عليها من المصادر الرسمية.

