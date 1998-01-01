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الإحصاء يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية للسلع لشهر تموز الماضي

الأحد 23 سبتمبر 2018 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء يعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية للسلع لشهر تموز الماضي



رام الله / سما /


اعلن الإحصاء الفلسطيني، اليوم الاحد، النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع لشهر لشهر تموز 07/2018، على النحو التالي:
الصادرات السلعية:
ارتفعت الصادرات خلال شهر تموز من عام 2018 بنسبة 12.1% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 2.6% مقارنة مع شهر تموز من عام 2017، حيث بلغت قيمتها 91.1 مليون دولار أمريكي.ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر تموز 2018 بنسبة 12.2% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 90.7% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تموز من عام 2018. كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 10.4% مقارنة مع الشهر السابق.


الواردات السلعية:ارتفعت الواردات خلال شهر تموز من عام 2018 بنسبة 10.7% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 6.9% مقارنة مع شهر تموز من عام 2017، حيث بلغت قيمتها 487.9 مليون دولار أمريكي.


شهدت الواردات من إسرائيل خلال شهر تموز 2018 ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.9% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 54.5% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تموز من عام 2018. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 25.3% مقارنة مع الشهر السابق.الميزان التجاري للسلع المرصودة:


أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 10.4% خلال شهر تموز 2018 مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفع بنسبة 7.9% مقارنة مع شهر تموز من عام 2017، حيث بلغ العجز 396.8 مليون دولار أمريكي.
تنويه: تشمل البيانات الفعلية التي تم الحصول عليها من المصادر الرسمية.
 

#الاحصاء #قلسطين

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