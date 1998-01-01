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الإحصاء: ارتفاع العجز التجاري بنسبة 10.4% خلال تموز الماضي

الأحد 23 سبتمبر 2018 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: ارتفاع العجز التجاري بنسبة 10.4% خلال تموز الماضي



رام الله / سما /

أظهر آخر مسح نفذه الجهاز المركزي للإحصاء حول التجارة الخارجية، ووزعت نتائجه اليوم الأحد، ان العجز في الميزان التجاري الفلسطيني بلغ 396.8 مليون دولار أميركي، في تموز الماضي، بزيادة 7.9% عنه الشهر المناظر من العام 2017.

وارتفعت الصادرات خلال شهر تموز من عام 2018 بنسبة 12.1% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 2.6% مقارنة مع شهر تموز من عام 2017، حيث بلغت قيمتها 91.1 مليون دولار أميركي.

وارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال الشهر المرصود بنسبة 12.2% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 90.7% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تموز من عام 2018. كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 10.4% مقارنة مع الشهر السابق.

في المقابل، ارتفعت الواردات خلال شهر تموز من عام 2018 بنسبة 10.7% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 6.9% مقارنة مع شهر تموز من عام 2017، حيث بلغت قيمتها 487.9 مليون دولار أميركي.

وشهدت الواردات من إسرائيل خلال الشهر المرصود ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.9%، مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 54.5% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تموز من عام 2018، كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 25.3% مقارنة مع الشهر السابق.

#الإحصاء الفلسطيني

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