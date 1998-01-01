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هل ينقل لمجرد إلى مصحة نفسية بدلاً من الزنزانة؟

السبت 22 سبتمبر 2018 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل ينقل لمجرد إلى مصحة نفسية بدلاً من الزنزانة؟



وكالات / سما /

نفى محامي الفنان المغربي سعد لمجرد خبر تقدمه بطلب لنقل موكله إلى مصحة نفسية بدلا من الاعتقال داخل الزنزانة "لأنه يعاني من مرض نفسي".

وأوضح المحامي جون مارك فيديدا أن موكله محبط وحزين بسبب قرار إيداعه السجن من طرف محكمة الاستئناف الفرنسية.

وقال المحامي الفرنسي في تصريح لصحيفة هسبرس المغربية: "موكلي الفنان سعد لمجرد يعيش وضعا نفسيا صعبا داخل السجن الذي يقبع فيه"، وأضاف: "لقد زرت سعد لمجرد وكان مُنكسر الجوارح وكئيبا، لم يتقبل بعد قرار السلطات الفرنسية التي أودعته السجن".

وكان القضاء الفرنسي قد حكم، الثلاثاء 18 سبتمبر، بسجن المغني المغربي سعد لمجرد في قضية اغتصاب، ويأتي هذا القرار بعد نحو أسبوعين من المداولات في اتهام النيابة العامة لمجرد بالاغتصاب، عقب تقديم إحدى السيدات الفرنسيات شكوى ضد الفنان المغربي، تتهمه فيها بارتكاب "أفعال تنطبق عليها تهمة الاغتصاب".

وصرح فيديدا بأن قرار اعتقال لمجرد كان "محبِطا"، مشيرا إلى أن موكله "ينفي جملة الاتهامات الموجهة إليه، وقد أظهر في السابق أنه يحترم المواعيد القضائية"، وأكد أنه سيواصل العمل "لإطلاق سراحه في خطوة أولى، ثم لإثبات براءته".

#سعد لمجرد #الزنزانة

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