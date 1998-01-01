دور السينما السعودية على موعد مع "مستر بين" قريباً

وكالات / سما /

ستكون صالات السينما في السعودية على موعد مع عرض فيلم كوميدي من بطولة الممثل الأشهر في عالم الكوميديا، البريطاني روان أتكينسون المعروف بشخصية «مستر بِين«.

وقررت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة عرض فيلم Johnny» English Strikes Again».

وتبدأ أحداث هذا الفيلم بحدوث قرصنة إلكترونية لمنظمة الاستخبارات البريطانية ينتج عنها الاختراق الأمني للملفات والكشف عن هوية كل العملاء السريين النشطين في بريطانيا، باستثناء جوني إنجليش.

الأمر الذي يجعله الأمل الوحيد في الكشف عن هوية المُجرم والعقل المُدبر لعملية القرصنة.

ما يستلزم استدعاءه من تقاعده، وتكليفه بتلك المهمة الصعبة التي تتطلب التعامل مع التقنيات الحديثة وتحدياتها، ما يُضفي على المهمة جانبًا كوميديًا خاصةً في ظل المهارات المحدودة والأسلوب القديم الذي يتمتع به البطل.

الفيلم واحد من أكثر المنتظرة هذا العام، حتى أنه حصل على نسبة 94% فيما يتعلَّق بنسبة الجمهور الذين ينتظرونه على الموقع الفني الشهير Rottentomatoes.

ومن المتوقع أن يشكل هذا الفيلم عودة قوية لأفلام «مستر بِين» بعد غياب طويل.

وأعلنت الهيئة، في بيان صحافي لها، أنّها ترحب بجميع الأفلام المميزة التي تسهم في تعزيز مكانة السينما السعودية وتلبّي رغبة الحضور في دور العرض.

لكنها في الوقت ذاته أكّدت منع دخول الأطفال، حيث إن التصنيف العمري للفيلم هو (PG12) حيث يَلزم مرافقة الراشدين لمن هم تحت سن 12 عاماً، دون أن تحدد تاريخ بدء عرضه.

يشار إلى أن الفيلم انتهى تصويره في يونيو/حزيران عام 2017، ومن المقرر أن يصدر في 20 سبتمبر/أيلول الجاري في الولايات المتحدة، أما في بريطانيا فسيصدر يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ويشارك بالفيلم إلى جانب روان أتكينسون «مستر بين» كل من أولغا كوريلنكو، وبن ميلر، ومن إخراج ديفيد كير وسيناريو روبرت ويد.