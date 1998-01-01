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حلا شيحة تكشف موقف زوجها بعد خلعها الحجاب

السبت 22 سبتمبر 2018 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
حلا شيحة تكشف موقف زوجها بعد خلعها الحجاب



وكالات / سما /

ردّت الفنانة المصرية حلا شيحة على كل الشائعات حول رفض زوجها الكندي خلعها الحجاب، ونيتها لارتدائه من جديد بعد سفرها إلى كندا ومسح جميع صورها من حسابها على إنستغرام قبل أيام.

إذ نشرت شيحة صورة لزوجها للمرة الأولى تقريباً منذ ارتباطها بها عبر حساباتها الرسمية على الشبكات الاجتماعية، وكذلك صور لأبنائهما.

وظهرت في الصورة ابنتها ممسكةً بيد أبيها في مكان عام، بينما يسير إخوتها الثلاثة إلى جوارهما، وعلقت عليها بكتابة: «عائلتي الجميلة التي أحبها واحترمها وأعشقها، كل لحظة معهم هي نعمة من الله».

حتى إن زوجها ظهر بإطلالة مختلفة عن التي عُرف بها إبان ظهوره في أحد البرامج بقناة «الناس» الدينية المصرية، إبان إعلانه دخول الإسلام وزواجه بشيحة واعتزالها الفن، حيث تحدثت أيضاً شيحة في مداخلة هاتفية عن راحتها بسبب قراراتها.

#حلا شيحة #الحجاب

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