ما تفاصيل الموعد السري بين جولي وبراد بيت

وكالات / سما /

بعد عامين من الخلاف، قرر النجمان، اللذان أعلنا الطلاق في عام 2016، التوصل إلى اتفاق من أجل الأطفال. ومن أجل هذا، دعت أنجلينا جولي زوجها براد بيت إلى موعد سري.

لا يزال العديد من المعجبين بواحدة من أكثر العلاقات استقرارا في فترة معينة بين أزواح هوليوود، على أمل في استعادة الروابط العلاقة الأسرية بين النجمين.

وفقا لأحدث المعلومات، فإن جولي وبراد بيت لا يزالون على اتصال، بل ويجتمعون سرا لمناقشة القضايا الأكثر إثارة للجدل. حيث دعت جولي زوجها السابق لعقد اجتماع سري. ووفقا لشاهد داخلي مطلع، فإن الاجتماع كان مثمرا. ولطالما كان براد بيت مصمماً على إبرام اتفاق تسوية، والآن قررت جولي أيضا ذلك.

وتم تفسير قرار النجمة الهوليودية قراراها، برغبتها في خلق بيئة أكثر راحة وسلمية للأطفال.

وتجدر الإشارة إلى الدعوة القضائية بين الزوجين دخلت عامها الثاني. كون أنجلينا جولي وبراد بيت لم يستطيعوا الاتفاق على حضانة الأطفال وبعض قضايا الملكية.

وفي وقت سابق، قررت المحكة أنه يمكن لبراد بيت أن يرى أطفاله لمدة 4 ساعات كل يومين خلال أيام الدراسة، و12 ساعة كل يومين خلال أيام العطلة. واتفق النجمان في آخر اجتماع لهما على الامتثال لقرار المحكمة.