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مشادات خلال جنازة الفنان المصري جميل راتب بحضور4 فنانين

الخميس 20 سبتمبر 2018 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشادات خلال جنازة الفنان المصري جميل راتب بحضور4 فنانين



القاهرة /وكالات/

شيعت جنازة الفنان المصري الراحل جميل راتب، الأربعاء، في مسجد جامع الأزهر بالقاهرة، بناء على وصيته.

وتوفي راتب صباح  الأربعاء، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد رحلة طويلة مع المرض.

ولم يحضر الجنازة من نجوم الفن سوى نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي، والفنان عزت العلايلي والفنان عبد العزيز مخيون، والفنانة سلوى محمد علي.

ومن جانبها، أوضحت جريدة الوطن المصرية أنه حدثت مشادة كبيرة بين أمن جامع الأزهر الذي أقيمت فيه جنازة الفنان الراحل، وعدد كبير من مصوري ومراسلي المواقع والقنوات، وجاء ذلك بسبب رفض أمن الجامع تصوير الجنازة.

وحاول خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما التدخل والتحدث مع الأمن للسماح للمصورين ومراسلي القنوات بممارسة عملهم ونقل الجنازة.

وقد ولد الفنان الراحل لأب مصري وأم مصرية صعيدية ترتبط بصلة قرابة بالناشطة المصرية الشهيرة هدى شعراوي (1879-1947)، في أسرة محافظة ميسورة الحال. وبعد انتهائه من الثانوية العامة (التوجيهي)، دخل مدرسة الحقوق الفرنسية، ثم سافر بعد السنة الأولى إلى باريس لاستكمال دراسته.

#مصر #جميل راتب #حنازة

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