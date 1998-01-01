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تحذير للفتيات من موضة "بيرسينج اللسان"!

الخميس 20 سبتمبر 2018 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير للفتيات من موضة "بيرسينج اللسان"!



وكالات / سما /

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين من خطورة موضة "بيرسينج اللسان" (Tongue Piercing) الرائجة بين الفتيات حالياً، حيث إنها ترفع خطر الإصابة بعدوى في الفم.
وأوضحت الرابطة أن ثَقب اللسان قد يُلحق ضرراً بالأسنان أو يتسبب في جرح اللثة، كما أن استنشاق قطعة الحلي أو ابتلاعها قد تترتب عليه عواقب وخيمة.

وبالإضافة إلى ذلك، تشكل تقنية شق اللسان خطراً، حيث قد يفقد المرء الكثير من الدم وقد تتعرض العضلات والأعصاب للضرر.
وبشكل عام تنصح الرابطة الفتيات بالابتعاد عن البيرسينج والوشم لخطورتهما على الصحة.

#الفتيات #بيرسينج اللسان

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