جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

سما المصري تُعلن توبتها وتحذف صورها الجريئة!

الخميس 20 سبتمبر 2018 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
سما المصري تُعلن توبتها وتحذف صورها الجريئة!



وكالات / سما /

قامت الفنانة سما المصري بنشر صورة على حسابها الرسمي على موقع تداول الصور "إنستجرام" أعلنت عن طريقها توبتها وقرارها بتغيير حياتهاإذ أرفقت سما مع الصورة تعليقاً يقول:يا رب قدرني على اللي في نيتي ونور طريقي ونور بصري وبصيرتي وابعد عني اللي مش عايزه اعمله تاني ولا اللي يزعلك مني ويزعل الناس مني… أنا بدأت انضف حاجات كتير من صور وفيديوهات هنا الشيطان وزني عليها ومليش فيس ولا تويتر امسح من عليه حاجه مش بتوعي بس أنا السبب إني إديتهم فرصة ينزلوا صوري الوحشة عندهم.. يارب محتاجة وقت عشان انضف للأبد كل حاجة خليك واقف جمبي".

وطالبت سما كل من قام بنشر أحد صورها أو مقاطع الفيديو الجريئة الخاصة بها والتي وصفتها بالـ "وحشة" بحذف كل تلك الأشياء ومساعدتها في بدء حياة جديدة خالية من تلك السلوكيات.

كما طلبت من الناس أن يدعوا لها بالهداية والتوفيق والثبات إن كانت نيتها صادقة في التوبة.



وكانت ما قد ردت على الناس قبلها لتطمئنهم على حالتها الصحية وتخبرهم أنها قد تعافت وصارت بحال أفضل وأن الإنسان مبتلى ومصاب وقالت حينها "أنا أحسن من غيري الحمد لله".

وقد لقي إعلانها عن توبتها وقيامها بحذف صورها دهشة وإعجابا كبيرين من معجبيها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ودعى لها الكثيرون بصدق التوبة والثبات.

فين حين لم يصدقها البعض الآخر ولكنهم وجدوا من يرد عليهم ويدلفع عن حق سما المصري في التوبة وتلقي الدعم أيضا.

#سما المصري

أخبار ذات صلة

صور: ملابس دوللي شاهين الجريئة تغضب نقابة الموسيقيين

صور: تعليق صادم من والدة منة شلبي على جلسة تصويرها الجريئة..

صور: ملامح منى عبد الوهاب تغيرت تماما بهذه الإطلالة الجريئة جدا

قريبة أحلام

فيديو :زفاف شقيقة أحلام الفخم... وإطلالة قريبتها الجريئة!

حليمة بولند

صور: ملابس حليمة بولند الجريئة في موناكو تستفز الجمهور الخليجي

غادة عبدالرازق

صور| نجمة مصرية تشعل مواقع التواصل بإطلالتها الجريئة وبهذا الفستان!

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة يمنية: هذا هو قاتل "علي عبد الله صالح".. ولهذا طلب الحوثي تصوير جثته؟

وفد فتح يغادر القاهرة بعد عقده لقاءات متواصلة مع مسؤولين مصريين بشأن المصالحة

طالع وبالصور.. للمرة الأولى: مصر تنشر وثائق نادرة لاتفاقية "كامب ديفيد"

إسبانيا تُفجر قنبلة سياسية بوضع الاعتراف بدولة فلسطين على أجندات حكومتها

صور ..استشهاد فتى برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق رفح جنوب قطاع غزة

هنية : لن تتوقف مسيرات العودة إلا بانتهاء الحصار و "بالدم والرباط سنكسره"

تسونامي عملاق سيدمِّر العالم

الأخبار الرئيسية

ضابط الشاباك الذي جنّد مصعب يوسف: ليس سوى خائن

مجدلاني : السلطة ستاخذ منحى مختلف مع حماس

هدم منازل الفلسطينيين - القدس

الاحتلال الاسرائيلي يهدم منزلا شمال غرب رام الله

صحيفة " اسرائيل هيوم" : السلطة الفلسطينية تستعد لما بعد أبو مازن

رغم التوتر.. الخارجية الأميركية: السلطة الفلسطينية ملتزمة بمحاربة "الإرهاب"