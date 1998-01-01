سما المصري تُعلن توبتها وتحذف صورها الجريئة!

وكالات / سما /

قامت الفنانة سما المصري بنشر صورة على حسابها الرسمي على موقع تداول الصور "إنستجرام" أعلنت عن طريقها توبتها وقرارها بتغيير حياتهاإذ أرفقت سما مع الصورة تعليقاً يقول:يا رب قدرني على اللي في نيتي ونور طريقي ونور بصري وبصيرتي وابعد عني اللي مش عايزه اعمله تاني ولا اللي يزعلك مني ويزعل الناس مني… أنا بدأت انضف حاجات كتير من صور وفيديوهات هنا الشيطان وزني عليها ومليش فيس ولا تويتر امسح من عليه حاجه مش بتوعي بس أنا السبب إني إديتهم فرصة ينزلوا صوري الوحشة عندهم.. يارب محتاجة وقت عشان انضف للأبد كل حاجة خليك واقف جمبي".



وطالبت سما كل من قام بنشر أحد صورها أو مقاطع الفيديو الجريئة الخاصة بها والتي وصفتها بالـ "وحشة" بحذف كل تلك الأشياء ومساعدتها في بدء حياة جديدة خالية من تلك السلوكيات.

كما طلبت من الناس أن يدعوا لها بالهداية والتوفيق والثبات إن كانت نيتها صادقة في التوبة.





وكانت ما قد ردت على الناس قبلها لتطمئنهم على حالتها الصحية وتخبرهم أنها قد تعافت وصارت بحال أفضل وأن الإنسان مبتلى ومصاب وقالت حينها "أنا أحسن من غيري الحمد لله".



وقد لقي إعلانها عن توبتها وقيامها بحذف صورها دهشة وإعجابا كبيرين من معجبيها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ودعى لها الكثيرون بصدق التوبة والثبات.



فين حين لم يصدقها البعض الآخر ولكنهم وجدوا من يرد عليهم ويدلفع عن حق سما المصري في التوبة وتلقي الدعم أيضا.