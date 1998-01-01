حليمة بولند تعطي نصائح جريئة للمتزوجين!

وكالات / سما /

منحت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، متابعيها مجموعة من النصائح المهمة لإنجاح الحياة الزوجية، رغم طلاقها مؤخرًا من زوجها المحامي عبدالرازق العنزي بعد زواج دام شهرين فقط.



وأكدت في منشور عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" أن العلاقة الزوجية ما تكتفي بالحب والممارسات الحميمية بين الزوجين وإنجاب الأبناء، ولكن هناك أشياء أعمق من ذلك، وتصنع روابط كبيرة بين الزوجين وتجعل هناك رابطًا واتصالًا روحيًا قويًا وعميقًا من الصعب كسره.



وشددت حليمة بولند على أن الزواج السعيد ليس الخالي من المشاكل والخلافات وتضارب الأفكار، وإنما يكون فيه زوجان ذكيان، يعرفان كيف يحلان المشاكل، وكيف يختلفان في بعض الأمور ويتفقان في بعضها دون أن تكبر المشكلة بينهما.





وأضافت بولند: "أيضًا إذا تعرفتوا على بعض من خلال صداقتكم وتعمقتوا أكتر كل واحد فيكم بيكتشف شخصية جديدة للآخر، ويمكن تقعون في الحب مرة ثانية بعد فترة زواج طويلة".



وكانت المذيعة والكاتبة الكويتية فوزية الدريع قد أعلنت خبر طلاق مواطنتها الإعلامية حليمة بولند من زوجها المحامي عبدالرازق العنزي بعد زواج دام شهرين فقط.



وكشفت فوزية الدريع في فيديو لها عبر صفحتها على تطبيق "سناب شات" أن سبب طلاق حليمة بولند هو اختلاف الثقافات بينها وبين زوجها، ومطالبته لها بارتداء النقاب وهو ما رفضته مطلقًا.



وأضافت الكاتبة الكويتية الشهيرة، أن حليمة بولند كانت مغرمة بزوجها الجديد للغاية وقدمت العديد من التنازلات حتى تتزوجه، منها اعتزال العمل الإعلامي ودفع الشروط الجزائية للعقود التي كانت مرتبطة بها قبل الزواج.

