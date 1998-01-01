جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

اللحظات الأخيرة ووصية الفنان الراحل جميل راتب

الخميس 20 سبتمبر 2018 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اللحظات الأخيرة ووصية الفنان الراحل جميل راتب



القاهرة / وكالات /

أعلن هاني التهامي مدير أعمال الفنان الراحل، جميل راتب، عن اللحظات الأخيرة في حياته، وأكد أنه توفي الساعة 05:40 من صباح امس .

وأشار التهامي إلى أن الفنان الراحل كان قد طلب في وصيته ألا يكون هناك عزاء له.

و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الاخيرة فيديو آخر ظهور للراحل جميل راتب وحديثه عن الموت بكلمات محزنة، حيث اقتطع محبو النجم الراحل تصريحاته ضمن برنامح “فحص شامل” وأعادوا تداولها.
وكان راتب قد أطل في شهر مايو الماضي على محبيه من خلال برنامج “فحص شامل” مع الإعلامية راغدة شلهوب، التي سألته عن نظرته للموته وهل يخاف منه؟، فكانت إجابته معبرة تماماً عن حالته النفسية في تلك الفترة.
وجاء رده : ” الموت بالنسبة لى راحة من مشاكل المرض وكبر السن.. مش خايف من الموت لكن خايف من العذاب. وأفضّل أموت لكن دون عذاب.. ولكن هذا مصير كل إنسان”.
وأكمل حديثه قائلاً : “لما أموت هحصل الناس اللى كانوا جنبي وبيحبوني وأرجو أن أقابلهم فى العالم التاني وكفاية عاليا كده أنا عمري 90 سنة وحبيت الحياة اللى عشتها لكن حياتي دلوقتي راضي بها الحمد الله” .

لن تنسى شاشة السينما أو التليفزيون تلك الملامح البريئة الطيبة والمعقدة والشريرة في آن واحد، فقد حفر جميل راتب بتلك الملامح شخصياته التي جسدها في وعي المشاهد المصري والعربي. كما لن ينسى الجمهور ابتسامته المتهكمة الساخرة التي تنقل تعقيد العالم من حولنا، وتنقل جدلية الشر الذي لا يخلو من مبادئ راسخة بداخله، تعكس رحلة نشأة البطل الشرير، لذلك تميّز جميل راتب وقبله عادل أدهم ومحمود المليجي وتوفيق الدقن، في إحياء تلك الأدوار التي تتميز بالتجسيد الغني والعميق الذي يغوص داخل الشخصية، ولا يكتفي بملامحها الخارجية فحسب.

أخبار ذات صلة

201809180927302730

وفاة الفنان جميل راتب عن عمر 92 عاما

صور: لن تصدقوا كيف أصبح شكل الفنان الكبير جميل راتب

خبر حزين وصادم لعشاق الفنان جميل راتب

فضيحة “قرطاج”: إدارة الفندق تحتجز الفنان جميل راتب بسبب تكاليف الإقامة

صورة.. لن تصدقوا كيف أصبح جميل راتب

9998844366

جميل راتب يحتفل بعيد ميلاده الـ91

الأكثر قراءة اليوم

سويرجو: قطر تقف وراء خطاب حماس التصعيدي والهدف تصفية القضية الفلسطينية

صحيفة يمنية: هذا هو قاتل "علي عبد الله صالح".. ولهذا طلب الحوثي تصوير جثته؟

صور ..اتحاد موظفي الاونروا بغزة يعلن الاضراب الشامل الاثنين القادم

طالع وبالصور.. للمرة الأولى: مصر تنشر وثائق نادرة لاتفاقية "كامب ديفيد"

إسبانيا تُفجر قنبلة سياسية بوضع الاعتراف بدولة فلسطين على أجندات حكومتها

خالد مشعل وفلسفة الرأي والنصيحة حماس إلى أين؟!! د. أحمد يوسف

هنية : لن تتوقف مسيرات العودة إلا بانتهاء الحصار و "بالدم والرباط سنكسره"

الأخبار الرئيسية

صحيفة " اسرائيل هيوم" : السلطة الفلسطينية تستعد لما بعد أبو مازن

رغم التوتر.. الخارجية الأميركية: السلطة الفلسطينية ملتزمة بمحاربة "الإرهاب"

مؤمن ابو عيادة -رفح

صور ..استشهاد فتى برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق رفح جنوب قطاع غزة

مصالحة

وفد فتح يغادر القاهرة بعد عقده لقاءات متواصلة مع مسؤولين مصريين بشأن المصالحة

" محدث".. إصابات بقمع الاحتلال تظاهرة شبابية شرق ديرالبلح وسط قطاع غزة