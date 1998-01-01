اللحظات الأخيرة ووصية الفنان الراحل جميل راتب

القاهرة / وكالات /

أعلن هاني التهامي مدير أعمال الفنان الراحل، جميل راتب، عن اللحظات الأخيرة في حياته، وأكد أنه توفي الساعة 05:40 من صباح امس .

وأشار التهامي إلى أن الفنان الراحل كان قد طلب في وصيته ألا يكون هناك عزاء له.

و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الاخيرة فيديو آخر ظهور للراحل جميل راتب وحديثه عن الموت بكلمات محزنة، حيث اقتطع محبو النجم الراحل تصريحاته ضمن برنامح “فحص شامل” وأعادوا تداولها.

وكان راتب قد أطل في شهر مايو الماضي على محبيه من خلال برنامج “فحص شامل” مع الإعلامية راغدة شلهوب، التي سألته عن نظرته للموته وهل يخاف منه؟، فكانت إجابته معبرة تماماً عن حالته النفسية في تلك الفترة.

وجاء رده : ” الموت بالنسبة لى راحة من مشاكل المرض وكبر السن.. مش خايف من الموت لكن خايف من العذاب. وأفضّل أموت لكن دون عذاب.. ولكن هذا مصير كل إنسان”.

وأكمل حديثه قائلاً : “لما أموت هحصل الناس اللى كانوا جنبي وبيحبوني وأرجو أن أقابلهم فى العالم التاني وكفاية عاليا كده أنا عمري 90 سنة وحبيت الحياة اللى عشتها لكن حياتي دلوقتي راضي بها الحمد الله” .

لن تنسى شاشة السينما أو التليفزيون تلك الملامح البريئة الطيبة والمعقدة والشريرة في آن واحد، فقد حفر جميل راتب بتلك الملامح شخصياته التي جسدها في وعي المشاهد المصري والعربي. كما لن ينسى الجمهور ابتسامته المتهكمة الساخرة التي تنقل تعقيد العالم من حولنا، وتنقل جدلية الشر الذي لا يخلو من مبادئ راسخة بداخله، تعكس رحلة نشأة البطل الشرير، لذلك تميّز جميل راتب وقبله عادل أدهم ومحمود المليجي وتوفيق الدقن، في إحياء تلك الأدوار التي تتميز بالتجسيد الغني والعميق الذي يغوص داخل الشخصية، ولا يكتفي بملامحها الخارجية فحسب.