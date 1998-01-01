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فيديو.. غادة عبد الرازق تحرج عمرو أديب على الهواء

الأربعاء 19 سبتمبر 2018 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. غادة عبد الرازق تحرج عمرو أديب على الهواء



رام الله / سما /

أحرجت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق، الإعلامي المصري عمرو أديب، على الهواء، مساء أمس الأحد، بشأن عقده مع شبكة "إم بي سي" السعودية.

وعندما تطرق عمرو أديب مع غادة عبد الرازق، عما تدخره من أموال في حساباتها في البنوك، أجابته في المقابل بسؤال عما يدخره هو في حساباته في البنوك، فأجابها بأنه يدخر كل ما يجنيه من أموال.

وهنا، كشفت غادة عبد الرازق، عن أجر عمرو أديب، الذي تعاقد عليه مع شبكة "إم بي سي"، لتقديم برنامجه التلفزيوني الحالي "الحكاية"، على شاشة "إم بي سي مصر".

وقالت: "يعني مبلغ الـ 3 مليون دولار الذي تتقاضاه من هنا تدخره كله في البنك"، ليرد أديب عليها سريعا بالإيجابة، بل وأكد لها أن المبلغ أكبر من ذلك الرقم.

وسألت غادة عبد الرازق، عمرو أديب، في المقابل، إن كان من الممكن أن تعمل كمذيعة في "إم بي سي"، وأكدت له بأنها على استعداد لتقديم أي برامج على شاشتها، حتى ولو كان برنامج للطبخ.

وبدأ عمرو أديب، أولى حلقات برنامجه الجديد "الحكاية"، أول أمس السبت، وذلك باستضافته للفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي.

#غادة عبد الرازق #عمرو أديب

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